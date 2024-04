Orbán Balázs: Európa nem a globális körülmények, hanem a vezetése miatt gyenge

„Valójában az európai versenyképesség nem azért gyenge, mert a globális körülmények erre kényszerítenek minket, hanem mert mi magunk, a brüsszeli vezetés ilyen helyzetbe kormányozott minket, olyan szabályokat fogadott el, olyan bürokratikus akadályokat alakított ki, például egy olyan zöldátmenetet erőltetett át, amely kifejezetten ellentétes az európai gazdálkodók és az európai vállalkozások érdekeivel” – mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, aki az Európai Tanács rendkívüli üléséről szolgáltatott információkat a sajtó munkatársainak.

Az ülés második napján a tagállamok vezetői a versenyképesség kérdéséről tárgyaltak, egy 150 oldalas jelentés alapján.

Mi alapvetően azt üdvözöljük, hogy az európai versenyképesség problémája az az asztalra kerül. Az elmúlt öt év rossz brüsszeli vezetésének az a legsúlyosabb következménye, hogy az öt évvel ezelőtti helyzethez képest is Európa versenyképessége radikálisan romlott, és jelentős a hanyatlás

– kommentálta a politikus a napirendet, hozzátéve, hogy a magyar elnökség prioritása lesz megfordítani a jelenlegi kedvezőtlen trendeket. Magyarország egyik legfőbb álláspontjaként azt azonosította, hogy az olyan megoldásokat, amelyek európai szintű újabb adósságközösségeket hoznak létre, ezeket nem támogatják, mivel azok ellentétesek lennének a kitűzött célokkal.

Ukrajnáról szólva Orbán Balázs súlyos állapotokról számolt be.

Mint elmondta, Európa vezetői egyre többet beszélnek ukrán összeomlásról, orosz előrenyomulásról, egyre többen emlegetik a harmadik világháború kitörésének eshetőségét.

A miniszterelnök politikai igazgatója arra világított rá, hogy mivel a nagy tagállamok vezetői továbbra is meg vannak győződve arról, hogy az elmúlt másfél-két év európai stratégiáját kell fenntartani, bízva abban, hogy az majd egyszer eredményre vezet, így tulajdonképpen Magyarország továbbra is egyedül van békepárti álláspontjával. Amíg nem következik be változás az európai stratégiai szemléletmódban, addig a kormány számára a legfontosabb prioritás Magyarország békéjének és biztonságának garantálása – emelte ki.

Ezt úgy látjuk megvalósíthatónak, hogy mi minden ilyen háborús készülődésből kimaradunk, továbbra is nemet mondunk a fegyverszállításra, és nem engedjük, hogy ezekben a katonai támogatási döntésekben bármilyen módon is magyar kontribúció történjen, a többi tagállam pedig saját nemzeti hatáskörben, vagy egy saját uniós szinten koordinált együttműködés keretében, azt csinál, amit szeretne

– összegezte.

Borítókép: Orbán Balázs egy az európai választásokra buzdító plakát előtt Brüsszelben (Forrás: Facebook/Orbán Balázs)