Orbán Viktor: A boszniai szerbek számíthatnak Magyarország támogatására

Kifogásolta Orbán Viktor azt is, hogy a boszniai ügyekbe külföldről próbálnak beavatkozni. Kijelentette, ezzel a folyamat elveszítheti a dinamizmust, politikai válság alakul ki, és mindez „leértékeli Európa munkáját”. Ha kívülről avatkoznak be, az mindenkinek rossz, Európának is, a szerbeknek is, Boszniának is – fogalmazott.