Orbán Viktor az Európai Parlament előtt szólalhat fel újra

Újságírói kérdésre pontosította azt is, hogy milyen együttműködésre számítanak a magyar elnökség alatt az Európai Parlamenttel, hisz mint ismert, az intézmény rendkívüli politikai hadjáratot folytatott a magyar soros elnökség miatt. – A magyar uniós elnökség nem lesz akadálya a korrekt intézményi együttműködésnek – fogalmazott, hozzátéve, hogy ez ugyanakkor az Európai Parlamenten is múlik. A brüsszeli gyakorlat szerint az elnökséget viselő tagállam miniszterelnöke az Európai Parlament előtt is beszámol az elnökség prioritásairól.

– Úgy készülünk az Európai Parlamenttel való együttműködésre, mint minden más elnökség. És ennek természetes velejárója az is, hogy a soros elnökséget viselő tagállam miniszterelnöke az elnökségi prioritásokról az Európai Parlament előtt beszámol, és válaszol az esetleg felmerülő kérdésekre. Én nem látok olyan szempontot, ami ezt Magyarország esetében kizárná

– nyilatkozott a kérdésben Bóka János.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök felszólal az Európai Parlament vitáján 2018. szeptember 11-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs)