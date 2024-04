A globalisták olyan támadást indítottak Trump ellen, amitől még Sztálin is visszariadt volna

Orbán Viktor jól mutatja, hogy az ő illiberális uralma nagyon is demokratikus és népszerű. Kiáll a keresztény értékekért, és a jog erejével tart rendet az országában. Erre kéne mindannyiunknak törekedni. Vegyük át az orbáni sikerreceptet az Egyesült Államokban is, és nem hezitálhatunk, hogy kormányzati erőt is magunkhoz ragadjuk, ha erre lehetőség nyílik. Magyarországot tanulmányozni kell, és más országokban is átvehetünk például családpolitikai intézkedéseket, amellyel a figyelem középpontjába állítjuk a családok igényeit, és közben segítjük azt, hogy a munkaerőpiacon is megállják a helyüket