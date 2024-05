„A háborúpárti baloldaliak egy része olyan gyűlöletbeszédet alkalmaz, amely a fizikai erőszak valószínűségét is megnövelheti”

itt nemcsak üres retorikáról vagy politikai purparléról van szó részükről, a háborúpárti baloldaliak egy része ugyanis ma már olyan gyűlöletbeszédet alkalmaz, amely a fizikai erőszak valószínűségét is megnövelheti – az Egyesült Államokban és immár Európában, beleértve ebbe sajnos Közép-Európát is, mint azt a szlovák kormányfő elleni merénylet is mutatja.