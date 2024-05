Mexikó Csendes-óceán-parti régióját, Chiapast 6,4-es erősségű földmozgás rázta meg. A rengés epicentruma a felszín alatt 75 kilométeres mélységben volt – számol be róla a The New York Times amerikai napilap.

A mexikói hatóságok szerint sérülésekről nem érkezett jelentés – írja a Reuters hírügynökség.

A földrengést a szomszédos Guatemalában is érezték, ahol a mexikói határ közelében egy földcsuszamlás elzárt egy utat.

Borítókép: Földrengés (Fotó: MTI/AP/Kyodo News)