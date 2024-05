Korházba szállították az olasz védelmi minisztert

Mentőautóval szállították a San Carlo Nancy kórházba a minisztert, ahol azonnali kivizsgálásnak vetették alá. A szerdai híradások szerint a tárcavezető a hirtelen ijedtséget követően megnyugodott, általános egészségi állapota stabil.

Nem ez volt az első alkalom, hogy rosszullét lepte meg a minisztert. Februárban is sürgős korházi beavatkozásra volt szüksége erős mellkasi fájdalmak miatt.

A vizsgálatokat követően az orvosok enyhe szívburokgyulladást állapítottak meg nála, amely szerencsére nem okozott szívkárosodást. A 61 éves Crosettónak 2013-ban is voltak szív-egészségügyi problémái. Akkor a piemonti választókerületben vett részt egy választási kampány rendezvényen.

A rosszullétét a túl sok cigarettával és a stresszel magyarázta. A sajtó beszámolója szerint a szerdai klinikai vizsgálások megerősítették, hogy újabb szívburokgyulladásról van most is szó, a jelenlegi azonban sokkal fájdalmasabb volt, mint az előző, de szívbetegség most sem alakult ki. A fájdalom akut fázisának elmúltával gyulladáscsökkentő terápiával, normál fertőzésként kezelik a szívburokgyulladást – számolt be a tárcavezető állapotáról Giuseppe Speziale professzor, a szívsebészeti osztály vezetője. A Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint Crosetto lemondta a szerdai és a csütörtöki tevékenységeit, de a délelőtti órákban eligazítás céljából megbeszélést tartott legközelebbi munkatársaival.

Borítókép: Guido Crosetto olasz védelmi miniszter (Fotó: Vincenzo Nuzzolese / NurPhoto / NurPhoto az AFP-n keresztül)