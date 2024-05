Magyar diákok az Iszlám Állam népirtásának nyomában

Ráadásul ha a „terrorkalifátust” le is győzték, ettől még nagyon távoli a béke. A magyar diákcsoport látogatásakor is éppen iráni rakéták vették célba az erbíli katonai bázist, ahol a magyar honvédek is szolgálnak. – Lehet velem van a baj, de bennem nem volt félelem. A rakétázás során éppen Dahúkban voltunk, nem Erbílben. Úgy tűnt, az embereket teljesen hidegen hagyják a történtek – ismerte el nevetve Kemenes Golda.

– Valóban óriási a különbség az olvasmányok és a saját tapasztalatok között. Rengeteget segített az út, hogy jobban megértsem a térséget – értékelte az átélt élményeket.