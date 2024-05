Magyar egyetem nyitott kirendeltséget Dubajban

A Magyar Nemzeti Bank elnökének, Matolcsy Györgynek az előadásával nyitották meg a magyarországi Neumann János Egyetem képviseletét Dubajban. A közép-kelet-európai állam egyik legdinamikusabban fejlődő egyetemének központja az ország szívében, Kecskemét városában található. A több mint hatvanéves múlttal rendelkező egyetem már az alapításakor meghatározott célok között rögzítette, hogy az intézmény rövid távon térségének olyan közepes méretű intézményévé válik, amely a belföldi hallgatói toborzás mellett külföldi diákok felvételével éri el az ötezer fős hallgatói létszámot úgy, hogy ezt a folyamatot aktív belföldi és külföldi piaci szereplőként is támogatni tudja.

A kecskeméti felsőoktatási intézmény a jelentkezési számok tükrében ma már kategóriájában a legnépszerűbb a magyar diákok között. A siker annak is köszönhető, hogy Kecskemét városát és régióját a magyar gazdaság motorjának is tekintik az ott működő német autóiparnak köszönhetően.

A 650 éves város élelmiszeripara mellett ma már a Mercedes Benz Manufacturing Hungary Kft. legnagyobb gyára okán is világhírű. A Neumann János Egyetem a járműipar kiszolgálásán túl az élelmiszeripar, a mezőgazdaság és a pénzügyi szektor számára is biztosít magas szinten végzett szakembereket. Az intézmény profiljából is adódik, hogy a beiskolázási szempontból fontos, nemzetközi fókusz földrajzilag Közép-Ázsia és a Közel-Kelet térségére koncentrálódik.

A kecskeméti egyetem jelenleg is a két térség 36 országából érkezett diákokat oktat, és az ebből a régióból érkező hallgatók száma őszre már meghaladhatja az egyetem teljes hallgatói létszámának öt százalékát.

Fontosak a Dubajban szerzett tapasztalatok

Az új dubaji kirendeltség helyszíne a magyar egyetem számára azért fontos, mert Dubaj az Egyesült Arab Emirátusok önálló emírségeként és világszinten is jelentős városként reprezentatív módon, szinte olvasztótégelyként fogja össze a kecskeméti Neumann célpiacának nemzetközi közönségét.

Az egyetem Emírségekben szerzett tapasztalatai és Dubajból kapott visszajelzései olyannyira pozitívak, hogy nemzetközi stratégiájának kiinduló időszakához, a 2022–2023-as tanévhez képest a 2024-es dubaji beiskolázási aktivitás a korábbi jelentkezési számokat megduplázta,

több mint ötszáz külföldi diák nyújtotta be jelentkezését a magyar egyetemre. A Neumann János Egyetem így célként tűzte ki, hogy az Emírségekből szólítsa meg a térség közel ötven országából álló célpiacát, beleértve Indiát és Kínát is. A magyar egyetem célja az is, hogy a térségben már iparágként működő, hallgatóközvetítő ügynöki hálózatot a hét minden napján személyesen tudja szolgálni, és az egyetem szolgáltatásainak értékesítését a helyszínről tudja működtetni.

A kecskeméti egyetem Dubajba delegált állandó küldöttségének feladata nem csak a toborzásra korlátozódik. Kiemelt szempont és egyben feladat is a magyar kultúra, a kecskeméti értékek és a neumanni innováció megjelenítése a térségben.

Grandiózus megnyitó

A megnyitóval egybekötött tudományos programsorozat a Magyar Nemzeti Bank elnökének előadásával indult. Matolcsy György Magyar Jövőkép és Stratégia című angol nyelvű előadását telt házas közönség várta. A magyar jegybank elnökének felszólalását a térség vezető magán középiskoláinak diákjai mellett Dubaj kiemelt ingatlanfejlesztő cégeinek vezetői, a városban jelen lévő nemzetközi egyetemek képviselői, nemzetközi civil szervezetek tisztségviselői és az Egyesült Arab Emirátusok magyar nagykövete is meghallgatta.

A Dubajba most újként érkező magyarországi egyetem szlogenje a magyar és a külföldi diákok esetében is változatlan:

Ha rajtunk múlik, Neumann-os leszel!

A Neumann János Egyetem irodája 2024. május 7-től vár mindenkit a Dubai Knowledge Park 2A épületének 101-es irodájában.

Borítókép: Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke felszólalt a Neumann János Egyetem dubaji kirendeltségének megnyitóján (Fotó: Neumann János Egyetem)