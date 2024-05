Oroszországban az idei tanévtől újabb kötelező tantárgyat kell felvenniük a gyerekeknek és a fiataloknak: az ártalmatlan hangvételű „Az életbiztonság alapjai” elnevezésű órákon olyan katonai alapismereteket tanulnak, mint a lövészet vagy a sebkötés – írja a német n-tv-de. Oroszországban a katonai szolgálat minden fiatalember számára kötelező – hangsúlyozzák.

Mindeközben Európában is elkezdődött a kötelező sorkatonai szolgálat bevezetése. Bár egyre több ország vezeti vissza a fiatalok számra kötelező felkészítést a hadviselésre, eddig erről európai vezetők nem beszéltek nyíltan. A mutyis Weber volt az első, aki néhány napja bejelentette a tervet ezzel kapcsolatban. Azóta már a V4NA nyomán megírtuk, hogy a Weber-tervet azonnal az európai választások után igyekeznek keresztül vinni. Van az elképzelésnek olyan része is, hogy nem csak a férfiakra vonatkozna a sorkatonai kötelezettség, hanem a nőkre is. Weber felkészült a vitákra, de a kötelező katonai szolgálatot mindenképpen be akarják vezetni, hogy legyen hadra fogható európai erő, akiket az ukrán fronton azonnal be is vethetnek.

