Nemzetbiztonsági érdekből számoltatnak fel két céget

Az innovációs minisztérium közleménye szerint a Bluvec Technologies Inc. és a Pegauni Technology Inc. cégek a kanadai külföldi befektetéseket szabályozó törvény alapján kapták meg a felszámolási végzést, és felszólították őket, hogy szüntessenek be minden tevékenységet az országban.

A döntést a kanadai nemzetbiztonsági és hírszerzési közösség „szigorú ellenőrzését” magában foglaló felülvizsgálat után hozták meg - mondta Francois-Philippe Champagne innovációs miniszter a közleményben.

Bár Kanada továbbra is szívesen látja a közvetlen külföldi befektetéseket, határozottan fel fogunk lépni, ha a befektetések veszélyeztetik nemzetbiztonságunkat

- mondta Champagne.

A közlemény nem közölt részleteket a befektetésekről, a biztonsági aggályokról, és a neveken kívül semmilyen információt nem közölt a vállalatokról.

A külföldi befektetésekről szóló törvényt - a kanadai befektetési törvényt - az év elején felülvizsgálták, hogy a javasolt külföldi befektetések nemzetbiztonsági felülvizsgálatát szigorítsák.

A törvény hatálya alá tartoznak azok a külföldiek, akik irányítást szereznek egy kanadai vállalkozás felett, vagy akik új vállalkozást kívánnak alapítani az országban.

Borítókép: illusztráció (forrás: cottonbro studio / https://www.pexels.com)