Növekszik a feszültség Tajvan körül

Tizennégy kínai katonai gép átlépte a Tajvani-szoros középvonalát, és 76 kilométerre megközelítette Tajvan északi kikötővárosát, Keelungot, ahol egy haditengerészeti bázis is található – jelentette a Reuters hírügynökség.

A szoros középvonala nem hivatalos határként szolgál a két ország között, azonban Kína, amely saját területének tekinti a szigetországot, nem ismeri el azt, és rendszeresen átlépi.

Tajvan szerint Kína a hét folyamán kétszer is harckészültségi járőrözést tartott a sziget közelében, amelyben a hadihajók mellett tizenöt katonai gép, köztük vadászgépek is részt vettek. A tajvani nemzetbiztonsági iroda főigazgatója szerint Kína az elmúlt időszakban szokatlan új taktikákat kezdett alkalmazni, például éjszakai harci járőrözéseket tart, amelyekben partraszálló hajók és aknamentesítők is részt vesznek.