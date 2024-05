Sánchez megbuktatásával fenyegetőzik Carles Puigdemont

Sánchez tehát most került bele az első, igazi kutyaszorítóba, hisz ha Puigdemont megvonja tőle a támogatást, úgy kormányának befellegzett. Ha viszont saját pozíciója érdekében enged a zsarolásnak és feláldozza saját emberét, Salvador Illát, hogy helyette Puigdemont-t ültesse a katalán elnöki székbe, azzal azt vállalja, hogy a Junts ugyanúgy, ahogy 2017-ben, most is megtartja majd a Katalónia önrendelkezéséhez szükséges népszavazást, ami ütközik a spanyol alaptörvénnyel.