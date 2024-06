A béke érdekében szoros együttműködésre van szükség Magyarország és a Szentszék között

Szijjártó Péter a római Collegium Hungaricumnak otthont adó Falconieri-palotában számolt be a tárgyalásokról, illetve a magyar állam és a Szentszék közötti párbeszéd szükségességének jelentőségéről.

Ma egy nagyon éles helyzet van a világban, egy olyan helyzet, amely súlyosan veszélyezteti a mindennapi életünk biztonságát. Háború van Európában. Ki gondolta volna néhány éve, hogy Európa közepén a XXI. század elején háborús fenyegetések, világháborús, kockázatok miatt kell aggódnunk. A béke hangja sajnos nem elég hangos ma Európában, a béke hangját megpróbálják elnyomni. A béke hangján kevesen beszélünk

– jelentette ki a miniszter. Szijjártó Péter kifejtette, hogy a magyar kormány mellett Szlovákia kormánya és a Vatikán áll ki a béke mellett.

Pontosan ezért minden eddiginél fontosabb Magyarország és a Vatikán kapcsolatainak minél szorosabbá tétele. Ugyanakkor erőssé kell tenni a béke érdekében fellépni kívánó országokkal való együttműködést is. A lehető legszorosabb szövetségre van szükségünk, mindazokkal, akik készek a béke érdekében fellépni, mert láthatjuk, hogy a háború minden egyes napja újabb és újabb veszélyt jelent

– fogalmazott.

A tárcavezető kiemelte, továbbra is a lehető legszorosabban fognak együttműködni a Vatikánnal annak érdekében, hogy Ukrajnában végre eljöjjön a béke és Európa meg tudjon menekülni ebből a háborús fenyegetésből, amelyben jelenleg él.

A világban üldözött keresztények helyzetéről és megsegítéséről is szó esett a tárgyalások során, hiszen Magyarország kormánya komoly erőfeszítéseket tett és komoly adományokkal segítette a hitük miatt nehéz helyzetbe került keresztényeket a világban. Szijjártó Péter elmondta, hogy folyamatosan egyeztetnek a Szentszékkel.

A magyar kormány az elmúlt években összesen 64 országban 367 olyan programhoz adott támogatást, amely kifejezetten az üldözött keresztények helyzetén igyekezett javítani.

Szijjártó Péter arról is beszámolt Paul Richard Gallagher érseknek, hogy a Nicaraguában kialakult helyzet nyomán Magyarország ösztöndíjakat ajánlott fel azoknak az egyetemistáknak, akiknek a katolikus egyetemét bezárták. Szeptemberben 17 nicaraguai diák kezdi meg a tanulmányait Magyarországon állami ösztöndíjjal.

Arról is beszámolt, hogy tájékoztatta a vatikáni külügyminisztert arról, hogy Magyarország egymillió dollárt adott a jeruzsálemi latin patriarkátusnak annak érdekében, hogy segíteni tudják az ottani keresztény közösségek életének jobbá tételét. Végül azt is hozzáfűzte, hogy sajnos Afrikában több olyan jelenség tapasztalható, amikor a keresztény közösségeket súlyos inzultus, súlyos üldöztetés éri. Ebben a kérdésben a jövőben is folytatódik az együttműködés a magyar kormány és a Szentszék között – zárta nyilatkozatát a magyar külügyminiszter.

