Egyre inkább fogy a levegő Biden körül

A The New York Times liberális napilap pénteken délután szerkesztőségi cikkben szólította fel az elnököt arra, hogy lépjen vissza a választási indulástól. A befolyásos médium megállapítása szerint Joe Biden „nem az az ember, aki négy évvel ezelőtt volt".

Az elnök csütörtökön este egy nagyszerű közszolga árnyékának tűnt

– olvasható az írásban, amely hozzátette: Joe Biden „küszködött azzal, hogy kifejtse, mit szeretne elérni egy második elnöki ciklusban, és azzal is, hogy reagáljon Donald Trump provokációira".

A The New York Times szerkesztőségi cikke arra a tényre is rámutatott, hogy az elnök többször nem volt képes befejezni a mondatot, amit elkezdett. A lap szerkesztőségi cikke arra az összegzésre jutott:

Joe Biden azzal tenné a legnagyobb szolgálatot a köznek, ha nem folytatná a küzdelmet az újraválasztásáért.

Joe Biden kampánystábjának társigazgatója, Cedric Richmond az írásra közleményben reagált, amelyben elutasította az abban szereplő felszólítást, és megjegyezte, hogy a The New York Times 2020-ban sem Joe Bident támogatta a demokrata előválasztási folyamatban, „mégis jó vége lett a számára".

A liberális napilap ugyanakkor 2020 novemberében, az elnökválasztáskor már Joe Biden mellett állt. A The New York Times 1956 óta hagyományosan a Demokrata Párt elnökjelöltjét biztosítja támogatásáról.

Borítókép: Joe Biden demokrata párti amerikai elnök és felesége, Jill Biden egy kampányrendezvényen az észak-karolinai Raleigh-ben 2024. június 28-án. Az elnökválasztást november 5-én tartják az Egyesült Államokban. (Fotó: MTI/AP/Evan Vucci)