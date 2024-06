Jó hír érkezett a kárpátaljai magyaroknak

Zsigmond Barna Pál közölte: ez azt jelenti, hogy Ukrajnának a magyarság képviselőinek bevonásával kisebbségi akciótervet kell készítenie, külön kitérve a kisebbségi nyelvek és a kisebbségi nyelvű oktatás kérdéseire.

Ezenfelül Ukrajna kötelezettséget vállalt a magyar kormány által 11 pontban foglalt problémák kezelésére és elvárások teljesítésére, illetve az 1991-es magyar–ukrán alapszerződés tiszteletben tartására – emelte ki.



A megállapodás szerint Ukrajna vállalásainak teljesítését az Európai Bizottság is ellenőrzi és arról jelent a tagállamoknak – tette hozzá.

Úgy folytatta, hogy a vállalásokat Ukrajnának a csatlakozási folyamatban a továbblépéshez teljesítenie kell, a visszalépést pedig a vállalások tiltják.

„A kormány álláspontja végig következetes volt, egy centit nem engedünk a magyar kisebbség érdekvédelméből, számunkra ez nem lehet alku tárgya. A Fidesz–KDNP által elért választási eredménynek köszönhetően a kárpátaljai magyarság is rendelkezik képviselettel az EP-ben, itt is fellépünk a vállalások betartása érdekében. Minden magyar felelős minden magyarért” – fogalmazott Zsigmond Barna Pál.

Borítókép: Zsigmond Barna Pál, az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2024. április 30-án (Fotó: MTI/Illyés Tibor)