Megháromszorozódhat Németországban a honosítások száma

A régi törvény szerint Németországban mintegy 631 180 migráns kérhet honosítást idén, akiknek menedékkérelmét még 2016-ban jóváhagyták. Mivel azonban mától már nem nyolc év, hanem csak öt év a várakozási idő, most további 780 687 ember élhet ezzel a lehetőséggel, írta a Bild.

Egy menekültekből és migránsokból álló család sétál át a menedékkérők központi befogadó központjának területén Bajorországban (Fotó:dpa Picture-Alliance/AFP/ Daniel Löb)

Ez azt jelenti, hogy csütörtöktől körülbelül 1,4 millió ember igényelhet német útlevelet, ha még Németországban tartózkodik, és megfelel minden követelménynek.

Végre törvényeink igazságot szolgáltatnak sokszínű társadalmunknak.

– mondta Nancy Faeser szövetségi belügyminiszter.

Végre elismerjük az országunkban élő sok olyan ember élettörténetét és teljesítményét, akik már régen bevándoroltak, és segítették országunkat az előrehaladásban. Az üzenet nagyon világos: Németországhoz tartozol!

– tette hozzá a szociáldemokrata politikus.

2024. június 26., Berlin: Nancy Faeser (SPD), szövetségi belügyminiszter sajtótájékoztatója (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Michael Kappeler)

Az új szabályok új jogokat biztosítanak azoknak a nem németeknek, akik már egy ideje Németországban élnek. A szociáldemokratákból (SPD), a zöldekből és a neoliberális szabad demokratákból (FDP) álló balközép kormány a honosítások számának növelését és ezzel a gyorsabb integráció ösztönzését reméli.

Az ellenzéki pártok, az Alternatíva Németországért (AfD) és a kereszténydemokraták (CDU) viszont azt állítják, hogy ezáltal elérhetőbbé válik a német útlevél.

Németországban a lakosság mintegy 14 százaléka nem rendelkezik német állampolgársággal. A kormányzati statisztikák szerint 2022-ben 168 545 embert honosítottak Németországban, ami a legalább tíz éve Németországban élő külföldi állampolgárok mindössze 3,1 százaléka, bár ez a szám az utóbbi években emelkedett, mutat rá a Deutsche Welle.

Sőt, a szám a következő évben jelentősen növekedni fog: A tartományi kormányok Németország-szerte máris a kérelmek számának emelkedéséről számoltak be.

A honosítási kérelmek bizonyos esetekben megháromszorozódhatnak

Reinhard Sager, a Német Kerületi Szövetség elnöke arra figyelmeztet, hogy az új törvény jelentősen több munkát jelent majd a honosítási hivataloknak:

Becsléseink szerint a honosítási kérelmek száma megduplázódik, egyes esetekben megháromszorozódik.

A németországi török közösség elnöke, Gökay Sofuoglu szintén arra számít, hogy a tagok jelentkezése ugrásszerűen megnő – évente ötvenezer kérelemre számít –, arra kérte a pártokat, hogy „vegyék észre, hogy a jelentkezők potenciális szavazók”.

Gökay Sofuoglu (b) és Atila Karabörklü, a németországi török ​​közösség szövetségi elnöke köszönti a vendégeket a Németország és Törökország között létrejött toborzási megállapodás 60. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen a Világkultúrák Házában (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Bernd von Jutrczenka)

A szövetségi belügyminiszter, Nancy Faeser a Bildnek azt nyilatkozta, hogy egyelőre „nem lehet biztonsággal megjósolni, hogy az állampolgársági törvény reformja után ténylegesen hogyan alakul az éves németországi honosítási eljárások száma”.

A német alkotmányban rögzített demokratikus rend iránti elkötelezettség mindig is követelmény volt minden honosításért folyamodó személy számára. Ez most kifejezetten kizárja azokat, akikről kiderült, hogy antiszemita, rasszista vagy más embertelen cselekményeket követtek el. Azok, akik elutasítják a férfiak és nők egyenlő jogait, vagy többnejű házasságban élnek, szintén nem jogosultak német útlevélre. Valamint az újonnan honosított németeknek is kötelezettséget kell vállalniuk a zsidó élet védelmére az országban. A honosítási teszt kérdéseinek listáját várhatóan ennek megfelelően módosítják.