A szocialista spanyol kormányfő is érintett lehet felesége korrupciós botrányában

Folytatják a szocialista spanyol kormányfő feleségének bírósági kihallgatását. Begona Gómeznek péntek délelőtt kell megjelennie a bíró előtt, mert befolyással üzérkedéssel és üzleti korrupcióval gyanúsítják. Eredetileg július 5-re idézték be, de akkor végül ismeretlen okból megszakították és elnapolták a meghallgatását.

El próximo viernes 19 de julio, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, será interrogada por el juez Juan Carlos Peinado en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios https://t.co/Js7qVsynl7 — eldiarioalerta.com (@ALERTAeldiario) July 14, 2024

El juez alarga el show ultra contra Begoña Gómez aplazando su declaración como imputada hasta el 19 de julio



📺 NOTICIAS BÁSICAS | https://t.co/PoZQESju4d pic.twitter.com/zLw3LZxwmH — Canal Red (@CanalRed_TV) July 5, 2024

Az ügyében eljáró bíróság ismét engedélyezte, hogy a nő a pozíciójából fakadóan kedvezményben részesüljön, és a főbejárat helyett a garázson keresztül lépjen be az épületbe.

Begoña Gómez sale de los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid después de que el juez Peinado haya suspendido la declaración. El juez ha citado a la esposa de Sánchez de nuevo el 19 de julio https://t.co/GlPFvoafSK pic.twitter.com/HVASlqMVTc — Europa Press (@europapress) July 5, 2024

Ezt az intézkedést az indoklás szerint azért hozták, hogy biztosítsák Gómez és a többi résztvevő biztonságát, valamint a bíróság zavartalan működését. Sánchez felesége ezúttal is kérvényezte, hogy vallomástételéről ne készítsenek videofelvételt, csak hanganyagot. A bíró azonban ezt várhatóan ugyanúgy elutasítja majd, mint legutóbb.

Aquí podéis ver el vídeo de la INVESTIGADA BEGOÑA GÓMEZ, sentada en el banquillo.

¿Que pensáis que sucederá el día 19 de Julio en la próxima declaración ante el juez? pic.twitter.com/BVbYLwuC1e — Lobo (@TonoSVJ) July 11, 2024

A spanyol kormányfő neje az elmúlt években a pozícióját kihasználva állami szerződésekhez és támogatásokhoz segíthetett hozzá olyan cégeket és magánvállalkozókat, amelyek és akik az ismeretségi körébe tartoznak. Egyebek mellett felvetődött, hogy közreműködött az Air Europa megmentésére szánt állami támogatás odaítélésében, de a madridi Complutense Egyetem könyvvizsgálója is azt állítja, hogy Gómez legalább egy szabálytalan szerződést kötött a Versenyképes Társadalmi Átalakulás Tanszékének igazgatójaként a Making Science nevű technológiai vállalattal, amely a tanszék beszállítója. Az egyetem szerint a nő figyelmen kívül hagyta az érintett állami szerződés előkészítésére és odaítélésére vonatkozó előírásokat. A bíróság a napokban már kihallgatott egy az ügyben érintett vállalkozót, Carlos Barrabést, akinek cége több közbeszerzési szerződést is elnyert az elmúlt években. Azt vallotta, hogy Pedro Sánchez felesége két ajánlólevelet írt alá neki, majd hozzátette azt is, hogy a koronavírus-járvány után kétszer találkozott a kormánypalotában a miniszterelnökkel és a feleségével.

MAFIA EN LA MONCLOACA.



1/2.Carlos Barrabes, como testigo, de momento, en el caso que Inmputa a Begoña Gómez por Corrupción y Tráfico de influencias, ha declarado que;



"Se reunió en Moncĺoa al menos 8 veces con Begoña Gómez y 2 de ellas participó el Presidente Pedro Sanchez" pic.twitter.com/oXweekAIRf — EQUALIZER3 (Eduardo G) (@egtegain) July 15, 2024

A jobboldali Vox szerint utóbbi megerősíti azt a gyanút, miszerint a kormányfő mindvégig tisztában volt felesége lépéseivel, sőt nem kizárt, hogy ő maga is részt vett a szabálytalan szerződések létrehozásában.

Pedro Sánchez továbbra is állítja, hogy a felesége elleni feljelentés szélsőjobboldali álhíreken alapszik. Ezzel kapcsolatos felháborodásának hangot adva a szerdai kongresszusi ülésen bejelentett egy úgynevezett regenerációs tervet, amelynek fő intézkedései között szerepel a spanyol média átvilágítása és nagyobb felügyelete. A miniszterelnök egyebek mellett úgy tervezi megállítani a hamis hírek terjedését és erősíteni a hiteles tájékoztatást, hogy törvénnyel kötelezi a sajtóorgánumokat arra, hogy közzétegyék részvényeseik és támogatóik nevét. Emellett közölte, hogy szorgalmazni fogja az állami reklámok korlátozását is úgy, hogy azok kapjanak több pénzt, akiknek nagyobb az olvasói bázisuk.

