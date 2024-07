Egységnyilatkozatot írtak alá a palesztin csoportok képviselői Pekingben

A Gázai övezet háború utáni jövőjét megvitatva, a két rivális csoport tizenkét másik palesztin politikai frakcióval együtt ülésezett vasárnap óta a kínai fővárosban. A megbeszéléseket kedden zárták le, majd Vang Ji kínai külügyminiszterrel is találkoztak – jelentette a CGTN kínai tévécsatorna.

Kína határozottan támogatja a palesztin nép igazságos ügyét legitim nemzeti jogainak helyreállításában, és támogatja az összes palesztin frakció párbeszéd útján történő megbékélését. Erre vonatkozóan töretlen erőfeszítéseket tettünk és teszünk

– mondta Mao Ning külügyi szóvivő hétfőn.

A Hamász hétfői közleménye szerint a tizennégy palesztin frakció egy Kínában tartott „megbékélési csúcstalálkozón" megállapodást ír alá, amelynek értelmében „ideiglenes nemzeti egységkormányt alakítanak, mely az összes palesztin terület felett rendelkezik majd".

Ezt a kormányt a tizennégy aláíró frakció konszenzusával és az elnök döntése alapján alakítanák meg, és a palesztin alaptörvény szerint irányítanák – olvasható a közleményben.

A két rivális frakció már többször is tárgyalt az egység előmozdításáról azóta, hogy a Hamász fegyveresei 2007-ben egy rövid háborúban kiűzték a Fatahot a Gázai övezetből. Legutóbb április végén tárgyaltak Pekingben, ahol már kifejezték hajlandóságukat a megbékélés felé.

Kína régóta elismeri a palesztin államot, és többször is közvetítőként lépett fel a térség konfliktusainak rendezésében: 2023 márciusában Kína volt a házigazdája a Szaúd-Arábia és Irán között tárgyalásoknak is, amelyeken a két regionális nagyhatalom megállapodott a diplomáciai kapcsolatok helyreállításáról.

Borítókép: A jemeni síita húszi felkelők támogatói palesztin zászlókat lengetnek az Izrael és az Egyesült Államok elleni tüntetésen Szanaában 2024. július 5-én. (Fotó: MTI/EPA/Jajha Arhab)