Ezért puccsolhatta meg a volt elnök Joe Bident

Ezzel ellentétben Obama és Harris mindig is kiváló viszonyban voltak. Már jóval azelőtt barátok voltak, hogy Barack Obama bekerült volna az amerikai szenátusba. Amikor Harris lett a San Franciscó-i kerületi ügyész, Barack Obama többször is ellátogatott oda, hogy támogassa szövetségesét. Egyes beszámolók szerint annyira jó kapcsolatot alakítottak ki egymással, hogy az elnök még azt is megengedhette magának, hogy egy beszédében az ország legcsinosabb ügyészének nevezhette Harrist. Amikor Harris maga is indult a szenátusi választáson, a média profilozói „a női Obama”-ként kezdték emlegetni.

Igen közeli a viszony Kamala Harris alelnök és Barack Obama volt elnök között (Fotó: AFP)

Ezek fényében egyértelműnek tűnik, hogy jelen esetben Barack Obama volt az, aki a korábbi magas rangú tisztviselők közül a színfalak mögött azt erőltette, hogy Joe Bidennek vissza kell lépnie az elnökjelöltségtől

– szögezte le a politikai tanácsadó.

Borítókép: Barack Obama volt elnök még ma sem engedte el Kamala Harris kezét és karrierjét (Fotó: AFP)