Ezzel a párttal bővült Orbán Viktor és szövetségesei alakulata, a Patrióták Európáért

Újabb párt jelentette be, hogy csatlakozik a Patrióták Európáért csoporthoz: szombat este Tom Van Grieken vezette jobboldali Flamand Érdek (VB) nevű belgiumi párt hozta meg a döntést – számolt be a Trouw holland napilap.

Jobboldali, hazafias és nacionalista pártokként erősek vagyunk együtt Európában. Büszkén szeretnénk ennek a politikai családnak a tagja lenni

– fogalmazott Van Grieken.

Orbán Viktor, Herbert Kickl és Andrej Babis, a Fidesz, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) és a cseh ANO elnöke múlt vasárnap jelentették be, hogy új pártcsaládot hoznak létre Patrióták Európáért néven, melyhez azóta sorra csatlakoznak az európai pártok. Pénteken a novemberi hollandiai választásokon győztes Szabadságpárt (PVV) vezetője, Geert Wilders jelentette be, hogy pártja csatlakozik a pártcsoporthoz. Hétfőn a portugál Chega párt jelezte, hogy belépne a frakcióba, majd a spanyol Vox nyilatkozott úgy, hogy csatlakozna a Patrióták Európáért pártcsaládhoz, az olasz Liga párt vezetője, Matteo Salvini pedig a csatlakozásról azt mondta, hogy „dolgoznak rajta” – számolt be az MTI.