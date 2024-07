Itt a bizonyíték, a brit kormány egyik legfontosabb tagja is Soros embere

Kétséget sem hagy az amerikai baloldali oligarcha fia, hogy kinek az embere az új külügyminiszter. Soros Alex az Instagramra tett fel közös képet az új brit külügyi tárcavezetővel.

Sorosék egész világot behálózó szervezetei mindenhova beültetik saját embereiket. Ezúttal Londonon volt a sor. A bejegyzéshez Soros Alex azt írta, öröm számára látni a barátját, David Lammy-t. Arról már nem közölt információt, hogy miről egyeztettek, de ugyanazt a képet és szöveget a Facebookon is megosztotta Soros, hogy minél több emberhez eljusson a befolyásának a híre.

A minap számoltunk be arról, hogy Kamala Harris jelölését is a Soros klán kezdeményezte. Nyíltan támogatja a mostani alelnök jelölését a Soros-birodalom. Soros Alex is szinte azonnal jelezte a közösségi oldalán, hogy mellette áll. Azt szeretné, hogy Harris amerikai elnökjelölt legyen.

Soros Alex Instagram-posztban sietett közölni, hogy szerinte a jelenlegi alelnök lenne a „legjobb és legkvalifikáltabb” demokrata jelölt a novemberi amerikai elnökválasztásra.