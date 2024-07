Kettős mérce az EP-ben, a balliberális többség nem akarja elítélni a Donald Trump elleni merényletet

Folytatódott a strasbourgi plenáris ülés, ma az derül ki, hogy melyik öt EP-képviselőt választják meg a háznagyi pozíciókra. Az öt quaestor az elnökkel és a tizennégy alelnökkel együtt alkotja a parlament elnökségét. Az elnökség pedig a parlament zavartalan működésének szabályait határozza meg.

Az elnökség tagjainak megválasztásakor a képviselőcsoportok arra kellene figyeljenek, hogy az alelnökök és a quaestorok nagyjából tükrözzék a képviselőcsoportok méretét.

A Patrióták Európáért frakció Szekeres Pál EP-képviselőt jelölte az Európai Parlament egyik háznagyi pozíciójára.

A tervek szerint a mai plenáris ülésen a képviselők megvitatják az Ukrajnának szánt támogatás kérdéskörét is. Az ülés kezdetén több kérés is érkezett arra vonatkozóan, hogy kiegészüljön a napirend, így szerdán a Donald Trumppal amerikai elnökjelölttel szemben elkövetett merényletről is szó eshetett volna az EP-ben, Gál Kinga képviselő kérésére, aki hangsúlyozta:

Mi úgy gondoljuk, hogy a politikai erőszaknak nincs helye társadalmunkban. A Parlamentnek el kell ítélnie a politikai erőszak minden formáját, beleértve azokat is, amelyek szuverenista, hazafias politikusok ellen irányulnak.

Ám a kezdeményezést nem szavazták meg, így a „kettős mérce újra megnyilvánult”, vallotta Gál Kinga.

Az Európai Parlament balliberális többsége nem akarja elítélni az erőszakot, nem akarja elítélni a Donald Trump elleni merényletet

– közölte a Facebookon tett bejegyzésében Gál Kinga

Mi, a Patrióták Európáért frakció ezzel szemben határozottan elítéljük az erőszak minden formáját a politikai életben. A frakció nevében ezért plenáris vitát és határozatot kezdeményeztünk ma reggel a témában, melyet az EP balliberális többsége leszavazott. A kettős mérce újra megnyilvánult: hazafias, patrióta érzelmű politikusok ellen elkövetett erőszak kapcsán nem hajlandóak szót emelni.

– tette hozzá.

Továbbá, a Patrióták Európáért első alelnöke említést tett arról is, hogy a tegnapi plenáris ülésen nem került be egyik jelölt sem a pártcsaládból az EP alelnökeinek soraiba, amelyet „tiszteletlenségnek” nevezett:

A képviselőcsoportok tegnapi szavazási magatartása, amely hátterében néhány szégyentelen paktum áll, és amely a hazafiakat eltiltja az őket megillető parlamenti pozícióktól, tiszteletlenség 18 millió választópolgárral szemben, és tiszteletlenség a Parlament saját szabályaival és a jogállamisággal szemben.

Ukrajna támogatása kapcsán felszólalt Jordan Bardella is, a Patrióták Európáért vezetője, aki hangsúlyozta, hogy a folyamatos támogatás nyújtására tett javaslat negatív hatással lenne a tagállamok gazdaságára, valamint védelmébe vette Orbán Viktor magyar miniszterelnök békemisszióját is:

Nem vádolhatjuk Magyarországot azzal, hogy negatívan befolyásolja az eseményeket, amikor megpróbál tárgyalásokat kezdeményezni mindkét féllel.

Borítókép:Az Európai Parlament épülete a júniusi választások eredményeképpen létrejövő EP alakuló ülése napján Strasbourgban 2024. július 16-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)