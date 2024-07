Marad a szigorú biztonsági készültség Szerbiában

Vasárnap két férfit vettek őrizetbe a számszeríjas támadással összefüggésben, hétfőn pedig egy harmadik személyt is előállítottak, aki fegyverekkel teli táskával sétált be az egyik belgrádi rendőrőrsre. A férfi hátizsákjában számszeríjat, nyilakat, késeket, robbanófejet és nuncsakut is találtak. Ivica Dacsics közölte: a férfi az elfogása után azt mondta, védelmet keresett, mert a maffia üldözi.

