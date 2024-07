Orbán Viktor a béke megteremtésének lehetőségéről tárgyal az ukrán elnökkel + videó

Orbán Viktor Kijevbe érkezett, a béke megteremtésének lehetőségéről tárgyal Volodimir Zelenszkijjel. Erről a Magyar Nemzet már korábban is beszámolt. Mint írtuk, az ukrán elnökkel egyeztet az ukrán fővárosban az Európai Tanács soros elnökségét betöltő Magyarország miniszterelnöke.

A megbeszélés legfontosabb témája a béke megteremtésének lehetősége. Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij megtárgyalja a magyar–ukrán kétoldalú kapcsolatok aktuális kérdéseit is

– tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke az ukrán fővárosból.

A Hír TV-nek Dunda György kárpátaljai tudósító számolt be a legfrissebb eseményekről. Mint mondta: Magyarország átvette az Európai Tanács soros elnöki tisztségét és ebben a csomagban Ukrajna fontos helyet tölt be. Orbán Viktor miniszterelnök a békekeresésnek a fontosságára felhívta már a figyelmet korábban is.

Ezért nyilván ez is megköveteli azt, hogy Volodimir Zelenszkijjel is egyeztessen a békekeresés reményében

– húzta alá Dunda.

Hozzátette, hogy egyre több olyan interjút jelentetnek meg, amelyben Zelenszkij a kompromisszum kereséséről beszél.

Borítókép:A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tárgyal Kijevben 2024. július 2-án. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)