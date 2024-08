Balszerencse, tengerészátok és múltbeli, sötét ügyek: furcsa előzmények után süllyedt el a szuperjacht

Mike Lynch milliárdos techguru bírósági felmentését a HP által indított büntetőperben.

A brit Lynch és vádlott-társa, Stephen Chamberlain azért került az amerikai igazságszolgáltatás elé, mert hazájuk végül kiadta őket, Lynch egy évet házi őrizetben is töltött, de az eljárás elhúzódott bő egy évtizedig.

Mike Lynch volt az Autonomy nevű szoftvercég társalapítója, amelynek a pénzügyekért felelős alelnöke Stephen Chamberlain volt. A HP dollármilliárdos csalással vádolta meg őket azután, hogy 2011-ben az Autonomyt 11 milliárd dollárért eladták az amerikai multinak. Lynch ezen az üzleten 800 millió dollárt kaszált, a HP azzal vádolta őket, hogy a cég értékét 8,8 milliárd dollárral túlárazták, és átverték ezzel az üzlettel.

Fotó: AFP

A két cégvezető pár nap különbséggel hunyt el

Az ügy vége az lett, hogy Mike Lynchet és Stephen Chamberlaint az idén júniusban a San Franciscó-i esküdtszék felmentette minden vádpont alól. Augusztus 17-én, a luxusjacht elsüllyedése előtt másfél nappal Stephen Chamberlain meghalt, amikor egy autó halálra gázolta kocogás közben az angliai Cambridgeshire-ben. Hétfőn, augusztus 19-én pedig elsüllyedt a Bayesian, éppen akkor, amikor állítólag azt ünnepelték, hogy felmentette őket a bíróság. Sajtóhírek szerint a szerdán megtalált négy holttest közül az egyik Mike Lynch-é volt.

Továbbá a hajtón tartózkodott még Christopher Morvillo is, Lynch amerikai ügyvédje, akit csalási és korrupciós ügyekre szakosodott elit védőügyvédként tartanak számon. Nem sokkal Lynch felmentése után egy LinkedIn-bejegyzésben köszönetet mondott mindenkinek, és azt írta, nagyon örül, hogy hazatérhetett, majd a bejegyzést azzal zárta:

És mindannyian boldogan éltek, amíg meg nem haltak

– különös fényt vet az ügyre, hogy ezek után pár nappal valóban meg is halt.

Jonathan Bloomer is a hajón tartózkodott, aki nem más, mint a Morgan Stanley International elnöke. A férfi a feleségét is elvitte az utazásra. Bloomert még 2010-ben nevezte ki Lynch az Autonomy igazgatótanácsába és a HP-ügylet idején az auditbizottság elnökeként dolgozott. A büntetőperben a védelem tanúja volt, és Lynch mellett tett vallomást. Ő is életét vesztette a hétfői tragédiában.

Hogy mindez csak véletlen egybeesés vagy Poszeidón átka, egyelőre nem lehet tudni, a szuperjachton tartózkodó hat ember halála és előtte másfél nappal Chamberlainé azonban különös kérdéseket vet fel az ügyben.