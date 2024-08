Andrij Jermak: Távol még a béke Ukrajnában

Andrij Jermak annak az ukrán elnöki irodának a vezetője, mely az alkotmány szerint kizárólag az államfő ügyeinek adminisztrációját végezheti el. Nem külön hatalmi ág, nem rendelkezik kormányzati felhatalmazással, mégis a legnagyobb befolyással bíró egység ma a kelet-európai országban. Ukrajnában az is köztudott, hogy valójában nem Volodimir Zelenszkij, hanem irodavezetője, Andrij Jermak igazgatja háttérből az államapparátust. A befolyásos csinovnyik most az Ukrajinszka Pravdának adott exkluzív interjút, amelyben beszélt a saját szerepéről, a háborúról és Kijev nemzetközi kapcsolatairól is.

Jermak szerepe az ukrán hatalomban

Andrij Jermak szerint az ő felhatalmazása az elnök által adott megbízások végrehajtásában rejlik. A külpolitikában is az államfő megbízásából lát el feladatokat, mindeközben nagyon jó viszonyt ápol Dmitro Kuleba külügyminiszterrel is. Szerinte a nemzetbiztonsági és külügyi szakterületet sok országban az elnök leosztja a tanácsadóknak, addig Ukrajnában sok szakterület koncentrálódik az elnöki irodánál. Mint mondta,

Ezért, én, mint az elnöki iroda vezetője, végrehajtom az államfő által rám bízott feladatokat, nemzetbiztonsági tanácsadó vagyok, mint Jake Sullivan az USA-ban és Jens Pletner Németrországban. Az én feladatköröm ott fejeződik be, ahol a nekem adott elnöki megbízás.

A béke még távol van

Zelenszkij alatt nem lesz több Minszk-típusú békeszerződés. Mit jelent Ukrajna számára a győzelem? – tette fel a kérdést Andrij Jermak. Gyakorlatilag szerinte Ukrajna győzelmét az jelentené, hogyha a kelet-európai ország visszakapná az 1991-es határait. Vagyis a 2014-ben, Oroszország által annektált Krím félszigettel együtt. Ezen felül Kijev elvárja, hogy Oroszország jóvátételt fizessen. Továbbá mindenkit, beleértve a gyerekeket is hazaengedje, garantálja Ukrajna biztonságát és szuverenitását, valamint ítélje el az orosz háborús bűnösöket is.

A győzelem továbbá azt jelenti még Jermak szerint, ha új biztonsági architektúra épül ki Európában, amelyben Ukrajna vezető szerepet játszik majd. A vezető szerint a második békecsúcsra akkor kerülhet csak sor, ha lesz egy közös cselekvési terv. Tíz küldöttekkel és szakértőkkel közös munkacsoportnak kell kidolgoznia annak a tíz pontnak a megvalósulását, amely Zelenszkij békeformulájában szerepel. Meg kell határozni a konkrét lépéseket, megvalósulási időt stb. A második csúcson már részt vehet Oroszország is, amely képviselőjének átadják a kidolgozott békejavaslatot.

A logikátlanság ennél a résznél következik be, Jermak ugyanis azt mondja, hogy ez továbbra sem jelenti azt, hogy Oroszországgal tárgyalások fognak kezdődni. Nem, erről szó sincs!

A tárgyalások szerinte csak abban a felállásban lehetségesek, amelyben a fekete-tengeri gabonafolyosóban megegyeztek. Vagyis kizárólag Törökország és az ENSZ Ukrajna számára az elfogadható közvetítő.

Jermak: Trump támogatja Ukrajnát

Andrij Jermak biztos abban, hogy amennyiben Donald Trump megnyeri az amerikai választásokat, úgy továbbra is biztosítani fogja Ukrajna számára a támogatásokat. Mint fogalmazott, a közelmúltban lezajlott Trump–Zelenszkij-telefonbeszélgetés is bebizonyította, hogy a kapcsolatok jók, és hogy Trump tiszteletet mutat Ukrajna és az ukrán elnök irányába. Emellett Trump nagy figyelemmel hallgatta Zelenszkijtől azt is, hogy mi zajlik Ukrajnában. Megerősítette: Trump tényleg azt mondta Zelenszkijnek, hogy ne vegye figyelembe azokat a híreszteléseket, amely szerint hajlandó lenne engedményeket tenni Putyin számára Ukrajna érdekei ellenében, csak, hogy a harcok gyorsan abba maradjanak.

Igen, ezt mondta. Nem kell figyelmet fordítani azokra az álhírekre, amelyek ezt terjesztették (Trump kiegyezését Putyinnal – a szerk.). Ő érti, hogy ez háború, és Amerika támogatta és támogatni fogja Ukrajnát. Ez nagyon fontos

– tette hozzá Jermak.

Arra a felvetésre, hogy Trump alelnökjelöltje J. D. Vance orosz narratívákat hangoztat Ukrajna kapcsán, azt felelte Jermak, hogy dolgozni kell azon, hogy ez megváltozzon. És szerinte, ez már elkezdődött. Az ukrán elnöki iroda vezetője nem hisz abban, hogy az USA-ban jöhet olyan elnök, amely ne értené Oroszország fenyegetését, és megtagadná Ukrajna támogatását:

Ukrajna és az Egyesült Államok kapcsolatában történelmi változások voltak. Partnerekké váltunk, valóban nagyon erős szövetségesi kapcsolataink vannak. Nem hiszek abban, hogy bármilyen következő amerikai elnök más irányt választana.

Arra a kérdésre, hogy mennyire reális Trump ukrajnai látogatása az elnökválasztási kampány közepette, Jermak úgy felelt, hogy van egy meghívás, de nem tudja, hogy Trump élni fog-e vele, és hogy egy ilyen látogatást leegyeztetni nagyon nehéz. Abban azonban hisz, hogy Trump vagy bármelyik más győztes még az elnöki beiktatásig Ukrajnába fog látogatni. Andrij Jermak beszélt arról is, hogy mind a republikánusokkal, mind pedig a demokratákkal tartják a kapcsolatot.

Jószomszédi kapcsolatok Magyarországgal

Szóba került Orbán Viktor miniszterelnök kijevi látogatása is, amiről Jermak azt nyilatkozta, hogy jó hangulatú találkozó volt, bár ő akkor épp az Egyesült Államokban tartózkodott. A magyarellenességéről hírhedt újságíró, Szerhij Szidorenko azonban nem hagyta befejezni Jermaknak a gondolatot, máris azt vetette közbe, hogy Orbán másnap Putyinhoz utazott…

Jermak válaszában elmondta: nem tudtak arról, hogy a magyar kormányfő ezután Moszkvába, majd Kínába utazik, majd hozzátette, hogy a magyar retorika nem mindig esik egybe az ukránokéval. Leszögezte: Magyarország Ukrajna szomszédja, az EU és a NATO tagja, és azon kell dolgozni, hogy jó munkakapcsolat, szomszédok közötti együttműködés legyen a két ország között. Ez nem egyszerű, sok mindenben különbözünk, de beszélni kell. Jó, hogy ez a dialógus már tart. Hozzátette: Magyarország részt vett az első békecsúcson, és aláírta a nyilatkozatot is.

Ekkor Szidorenko nem hagyta tovább a dicsérő szavakat, és egy hatalmas blődséggel vágott közbe: „De Szijjártó miniszter megszökött, és nem vett részt a közös fotózáson…”

Jermak erre azt válaszolta, hogy minden fontos panelen részt vettek a magyarok, akik mindenben segítőkészek voltak. Hozzátette: viták vannak, de stratégiai érdek, hogy jószomszédi viszonyt ápoljanak a magyarokkal. Ez fontos lesz akkor, amikor Magyarországnak hozzá kell majd járulnia Ukrajna NATO- és EU-tagságához is.

A kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről azt mondta, hogy Magyarországnak olyan elképzelése van, ami a korábbi törvények szerinti jogok visszaadását jelentik. Miután azonban ukrán állampolgárokról van szó, így Ukrajnának a saját érdekeit kell elsősorban figyelembe venni. Ebből kiindulva tudnak felajánlani megoldási javaslatokat.

Vannak olyan pontok, amelyekben készek a kompromisszumra, mert az érdekeikből kiindulva ez nem jelent semmi nehézséget. Ezen vitás kérdések miatt hozta létre a két ország a közös munkacsoportokat. Jermak szerint a problémákat csak úgy lehet megoldani, hogy egyszerűen el kell kezdeni beszélni egymással. Még akkor is, ha az első találkozón sok a vita.

Az egyébként általában sótlan Szidorenko boldogan azt is megjegyezte, hogy sokan úgy vélik, azért zárta el Ukrajna a Lukoil olaját Magyarország felé, hogy ez Orbánnak fájjon. A válasz rövidnek bizonyult Jermak részéről: a Lukoil elleni szancióknak nincs köze ahhoz, hogy Magyarországra bármilyen módon is nyomást gyakoroljanak.

Borítókép: Andrij Jermak ukrán elnöki kabinetfőnök (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)