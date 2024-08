Átverik a német államot: oda járnak nyaralni a migránsok, ahonnan elvileg elmenekültek

Nem meglepő, hogy a németországi afgán menedékkérő migránsokról kiderült, hazajárnak nyaralni Afganisztánba, ebben pedig az utazási irodák segítenek nekik, amelyek a hatóságokat is ki tudják játszani – reagált Petra Steger, az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti képviselője. Felidézte, hogy évekkel ezelőtt is olvashattunk hasonlót a szíriai álmenekültekről, és az ukránok közül is sokan hazatérnek időnként, majd vissza Nyugat-Európába.

Az osztrák jobboldali képviselő szerint különösen az afgánok és a szíriaiak esetében kell megfordítani a migráció irányát.

Ezekben az országokban már nincs háború, és stabil erőviszonyok uralkodnak

– fogalmazott Petra Steger. Leszögezte, hogy mivel az ezekből az országokból kivándorolt emberek túlnyomó többsége nem egyénileg üldözött, hanem a háború elől menekült el, ezeknek az embereknek most haza kell térniük, és hozzá kell járulniuk országuk újjáépítéséhez.

Az Európai Parlament menekültügyi és migrációs kérdésekkel foglalkozó állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottságának tagjaként Steger felszólította az Európai Bizottságot, hogy tegye félre a kezdettől fogva kudarcot vallott menekültügyi és migrációs paktumot, és dolgozzon új megoldásokon.

A szolidaritás nem azt jelenti, hogy az Európába jogellenesen érkezett bevándorlókat szétosztjuk az uniós tagállamok között. A szolidaritás most azt jelenti, hogy olyan európai szintű jogalapot kell teremteni, amely a lehető legjobb támogatást nyújtja az államoknak ahhoz, hogy megszabaduljanak ezektől az emberektől, most, hogy lejárt az az idő, amikor szükségük volt a védelmünkre

– fogalmazott Steger.

Döbbenetes trükkel utaznak haza nyaralni az afgánok

Ahogy arról lapunk korábban beszámolt, német utazási irodák segítenek abban, hogy afgán menedékkérők illegálisan hazautazhassanak, majd vissza Németországba. Hetente több száz afgán utazik haza Törökországon és Iránon keresztül, Hamburgból indulva – mondta a német RTL csatorna Extra című riportműsorának az egyik utazási iroda alkalmazottja, amelyre a V4NA nemzetközi hírügynökség hívta fel a figyelmet.

Wo bleibt der Aufschrei? Und wann wird dieser Betrug unterbunden?

Vermeintlich Schutzbedürftige aus Syrien, Afghanistan und sonstwo kassieren bei uns Asyl und machen dann entspannt Urlaub in der Heimat, wo sie angeblich verfolgt werden. pic.twitter.com/EKtyCzYu4u (RTL) — Gr@ntlɘr 🥨🍺 (@oida_grantler) August 14, 2024

A közösségi médiában egyre gyakrabban jelennek meg olyan tartalmak, amelyek szerint a Németországban élő afgánok rendszeresen elmennek nyaralni régi hazájukba, és az ottani élményeikről posztolnak képeket – annak ellenére, hogy azzal az ürüggyel élnek a német adófizetők pénzén, hogy nincsenek biztonságban Afganisztánban. Tavaly mintegy négyszázezer afgán állampolgárságú ember élt Németországban, közülük mintegy hatvanezernek van úgynevezett kék útlevele. Ezeket a speciális úti okmányokat a Németországban elismert „menedékjoggal rendelkező személyek” vagy „menekültek” számára állítják ki a származási ország útlevelének helyettesítésére. Az útlevelekben szerepel, hogy birtokosuk nem jogosult beutazni abba az országba, ahonnan elmenekült. Vannak olyan afgánok is, akik német tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, de afgán útlevelükkel utaznak.

Csakhogy az utazási irodák és maguk az utazók az iráni hatóságok segítségével egy trükköt alkalmaznak: az úgynevezett kettős beutazású vízumok lehetővé teszik az afganisztáni utazást iráni átszállással. A német hatóságoknak – például a német repülőtéren történő ki- és belépéskor – Iránt jelölik meg tényleges célországként. Az útiterv ekkor például a következő: Hamburg–Teherán– Kabul–Teherán–Hamburg.

A német hatóságok megtévesztése érdekében a vízumokat nem ragasztják be az útlevelekbe, mint általában, hanem csupán egy papírlapot helyeznek bele. Így a hatóságok pecsétje nem a kék útlevélbe kerül, hanem csak a papírlapra, amelyet még időben, a Németországba való visszaút előtt el lehet dobni. A tényleges célország, Afganisztán így a Németországba történő újbóli belépéskor rejtve marad. A legtöbb esetben a német hatóságok erről nem is tudnak.

Arra a kérdésre, hogy a szövetségi belügyminisztériumnak van-e tudomása a hazautazásról, Nancy Faeser szövetségi belügyminiszter az RTL-nek kifejtette:

Nem a mi feladatunk, hanem a helyi bevándorlási hatóságoké, hogy ezt megakadályozzák.

Thorsten Frei, a Kereszténydemokrata Unió és a Keresztényszociális Unió pártszövetség (CDU/CSU) bel- és jogpolitikai frakciójának alelnöke élesen bírálta a belügyi tárca nemtörődömségét, és úgy látja, hogy ez annak a jele, hogy a belügyminisztériumnak egyáltalán nem érdeke az adatok rögzítése, sőt egyáltalán nem foglalkozik a problémával.

Heiko Teggatz, a Szövetségi Rendőrszakszervezet elnöke szintén élesen bírálja a belügyminisztert:

Érthetetlen számomra, hogy egy olyan vízum, amelyet nem pecsételnek az útlevélben, csak egy eldobható papírra nyomtatnak, hogyan lehet egyáltalán érvényes.

Teggatz azt is megjegyezte, hogy ezek után jogosan merül fel a kérdés, miszerint a repülőtereken hogyan ellenőriznek mindent és mindenkit, és hogyan garantálják az emberek biztonságát Németországban?

Borítókép: Az afgán menedékkérő migránsok hazajárnak nyaralni a szülőföldjükre (Fotó: AFP)