Az új háborúra készül a világ

Irán nem a feszültség regionális eszkalálására törekszik, de úgy véli, hogy meg kell büntetnie Izraelt, hogy megakadályozza a további instabilitást. Ezt mondta az ország külügyminisztériumi szóvivője, akit a The Times of Israel izraeli lap idézett.

Fuad Sukrnak, a Hezbollah libanoni síita milícia parancsnokának képét mutatja fel egy kisfiú a férfi temetésén Bejrút déli elővárosában, Dahijében 2024. augusztus 1-jén (Fotó: MTI/AP/Huszein Malla)

Nasszer Kanaáni felszólította az Egyesült Államokat, hogy hagyjon fel Izrael támogatásával, mondván, hogy a nemzetközi közösség elmulasztotta elvégezni a régió stabilitásának megőrzésére vonatkozó kötelezettségét, és támogatnia kell „az agresszor megbüntetését" – írja a Reuters brit hírügynökség.

Mint arról korábban a lapunk is beszámolt, a Közel-Keleten az eddiginél is még jobban megnőtt a feszültség a Hezbollah egy magas rangú parancsnokának és a Hamász legfelsőbb politikai vezetőjének múlt heti meggyilkolását követően. A világon többen is egy kiterjedt regionális háborútól tartanak. Izrael például most megelőző csapás indítását fontolgatja Irán elrettentésére.

Joe Biden amerikai elnök is megbeszélést tart hétfőn a helyzettel kapcsolatban. A nemzetbiztonság embereivel tart egyeztetést a közel-keleti fejleményekről – közölte a Fehér Ház. Az Egyesült Államok ugyanis úgy véli, hogy küszöbön áll az Izrael elleni iráni támadás.

Biden Abdullah jordán királlyal is beszélni fog

– tette hozzá a Fehér Ház.

Borítókép: Fuad Sukrt, a Hezbollah libanoni síita milícia parancsnokát (képe a lámpaoszlopon) temetik Bejrút déli elővárosában, Dahijében 2024. augusztus 1-jén (Fotó: MTI/EPA/Vael Hamzeh)