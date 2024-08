Halálra ijesztette a tóban fürdőzőket ez a vadállat

Nem mindennapi turistába botlottak a fürdőzők az Erie-tóban: egy aligátor úszkált mellettük – számol be róla a The New York Post amerikai napilap.

Először azt hittem, kamu. De aztán megláttuk a farkát és a testét. Elég ijesztő volt

– nyilatkozta a Go Erie helyi hírportálnak Stina Roach, a fenti videó készítője, aki reméli, a hatóságok megteszik a szükséges lépéseket, mielőtt valaki megsérül.

A fürdőzők hanyatt-homlok menekültek a tóból, a nagyjából másfél méteres hüllő pedig eltűnt, mielőtt az állatvédelmi hatóságok kiérkezhettek volna. A tó partján talált lábnyomokból azonban arra következtetnek, hogy továbbra is az Erie-tó hullámait élvezi.

A hatóságok csapdákat helyeztek ki az állat befogására, illetve táblákon figyelmeztetik a látogatókat, hogy ne menjenek a vízbe.

A gyanú szerint az aligátor, amely jóval melegebb klímához szokott, egzotikus háziállat lehetett, amelytől gazdája úgy szabadult meg, hogy a tóba engedte. A hatóságokat sürgeti az idő, a következő hetekben ugyanis annyira lehűlhet a víz, hogy az veszélyeztetné az állat életét.

Borítókép: Aligátor (Forrás: Pixabay)