Hazugságspirálban a német kancellár, már a németek is kételkednek a szavában

„Olaf Scholz kancellár nem mondja el a teljes igazat, amikor azt állítja, hogy csak technikai kérdéseket kell megoldani ahhoz, hogy Ukrajna támogatását a befagyasztott orosz vagyonok kamatbevételekből finanszírozzák” – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitungban Reinhard Weser.

Korábban már írtunk arról, hogy vita alakult ki Németországban arról, hogy a jövőben a németek tudják-e finanszírozni az ukrán háborút. Nem régiben a Frankfurter Allgemeine Zeitung megírta, hogy Németország drasztikusan csökkenti Ukrajnának nyújtott kétoldalú védelmi segélyét, az idei hét és fél milliárd euróról jövőre négymilliárd euróra, 2027-ben pedig csekély ötszázmillió euróra.

A német kancellár gyorsan cáfolta a hírt, Olaf Scholz a SAT 1 televíziós csatornának adott interjúban megerősítette: Németország elkötelezett Ukrajna támogatása iránt. De hamar kiderült, „Scholz érvelése elterelés”, ahogy a Financial Times fogalmazott.

Most a Frankfurter Allgemeine Zeitungban megint rápirított a szerző Olaf Scholzra, hogy amit ő technikai kérdésnek tekint, az bizony valójában politikai kérdés, amiben jelenleg nincs egyetértés Európában. A szerző példaként hozza fel, hogy Magyarország mellett Szlovákia sem ért egyet a javaslattal, és ha csak egyetlen ország is él vétójogával, akkor ennek a támogatási rendszernek ott vége is lenne.

A szerző szerint Olaf Scholz ezzel nem csak saját dolgát nehezítette meg, de megerősíti ezen országok pozícióit is, ahogy a Mandiner is fogalmaz.

Borítókép: Olaf Scholz szövetségi kancellár (fotó: AFP)