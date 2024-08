Itt az amerikai reakció az iráni fenyegetésre

Irán az elmúlt napokban rakétavetőket mozgatott és katonai gyakorlatokat hajtott végre – írja a The Wall Street Journal meg nem nevezett amerikai tisztviselőkre hivatkozva. Ez azt jelezheti, hogy az elkövetkező napokban Teherán támadást készül végrehajtani Izrael ellen – jegyzi meg a The Times of Israel izraeli napilap.

Óriási Izrael-ellenes transzparens egy épület homlokzatán a Palesztina téren, Teheránban, Iránban 2024. augusztus 5-én. (Fotó: Fatemeh Bahrami / ANADOLU / Anadolu az AFP-n keresztül)

Joe Biden amerikai elnök eközben hétfőn nemzetbiztonsági tanácsadóival egyeztetett a közel-keleti válsággal kapcsolatban. A világ vezetői között egyre nagyobb az aggodalom, hogy Irán megtorlást indíthat Izrael ellen.

A BBC szerint Biden azt mondta, tájékoztatták az előkészületekről, s egy támadás esetén Izraelt támogatják. Antony Blinken külügyminiszter kijelentette, hogy a tisztviselők „éjjel-nappal" dolgoznak, hogy megakadályozzák az eszkalációt.

Mint arról lapunk korábban beszámolt, az iráni támadás elkerülhetetlennek tűnik a Hezbollah és a Hamász vezető tisztségviselőinek múlt heti meggyilkolása után. Donald Trump, a republikánusok elnökjelöltje szerint is hamarosan csapást indít Irán, amelyre ugyanakkor nem kerülne sor, ha még ő lenne az Egyesült Államok elnöke – hangsúlyozta.