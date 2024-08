Késsel félemlítettek meg a migránsok egy házaspárt Spanyolországban

Késsel megfenyegetett, majd kirabolt egy házaspárt két algériai migráns a spanyolországi Baleár-szigeteken. A rendőrség tájékoztatása szerint az erőszakos rablás a turisták körében népszerű egyik Palma de Mallorca-i strandon történt.

Detenidos dos argelinos por robar y amenazar con un cuchillo a una pareja en una playa de Palma, Mallorca. Nuevo delito cometido por ilegales argelinos que llegan en patera a la isla. Así todos los días. Los “niños que huyen del hambre y la guerra"https://t.co/Teop0YzKjp — La Bandera (@labanderaes) July 31, 2024

A 21 és 30 éves algériai ellopta a pár táskáját, akik miután ezt észrevették, utánuk mentek, és megpróbálták békés úton visszaszerezni a személyes tárgyaikat. A két férfi visszaadta ugyan a táskát, de hiányzott belőle 450 euró. A házaspár ekkor értesítette a rendőrséget, majd ismét a két afrikai nyomába eredtek, hogy kérdőre vonják őket. Amikor ez megtörtént, a tolvajok már kést rántottak és megfenyegették a házaspárt, akiknek sikerült elfutniuk anélkül, hogy megsérültek volna. A rendőrök ekkor már úton voltak, úgyhogy viszonylag gyorsan be is azonosították az elkövetőket, akiket letartóztattak, majd otthonukban házkutatást is tartottak.

A rendőrség közölte, hogy nem ez volt az első bűncselekmény, amit elkövettek, mivel a lakásukban bankkártyákat és olyan tárgyakat találtak, amik vélhetően nem hozzájuk tartoznak.

A hatóság a történtek után megerősített szolgálatot teljesít a strand környékén, hogy megelőzzék a hasonló incidenseket.

Közben úgy tudni, hogy a valenciai rendőrség is egy algériai migránst keres, aki gyakorlatilag lefejezett egy 40 éves spanyol állampolgárt az egyik városi hídon, egyelőre ismeretlen okból.

🔴 ÚLTIMA HORA | Un argelino decapita a un hombre español de unos 40 años en Valencia https://t.co/Y5LX3qUZf3 — LA GACETA (@gaceta_es) July 30, 2024

Alig 30 órával később pedig egy ugyanilyen bűncselekmény történt Valenciában, de azt még nem tudni, hogy az elkövető ugyanaz a személy-e.

Borítókép: Illusztráció. Rendőrök egy Palma de Mallorca-i strandon (Fotó: AFP/Jaime Reina)