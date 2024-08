Kijevben újabb légiriadót rendeltek el

Az éjszaka során többször is volt légiriadó emlékzetet az RBK Ukraine, Az ukrán hadsereg ellenséges UAV-kat rögzített az ukrán légtérben, valamint MiG–31K-k és több Tu–95MS stratégiai bombázó felszállását is észlelték. Az éjszaka és a reggel folyamán Ukrajna több régiójában, köztük Kijev városában is robbanások hangjai hallatszottak.

Oroszország már a második egymást követő napon nagyszabású ágyúzást folytat Ukrajna ellen - hívja fel a figyelmet a lap.

Borítókép: orosz Tupoljev Tu–95-ös repül Moszkva felett a Győzelem napi parádé főpróbáján Moszkvában, Oroszországban, 2022. május 07-én. A győzelmi felvonulást május 09-én tartják a Vörös téren, a náci Németország felett aratott győzelmre emlékezve (fotó: AFP)