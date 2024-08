Megerősítette Trump védelmét a titkosszolgálat

Joe Biden amerikai elnök biztonsági csapatából csoportosított át embereket Donald Trump volt elnök, republikánus elnökjelölt védelmére a titkosszolgálat – számol be róla a The New York Times amerikai napilap.

Donald Trump volt amerikai elnök és republikánus párti elnökjelölt az észak-karolinai Asheville-ben tartott kampánygyűlése 2024. augusztus 14-én (Fotó: MTI/EPA/Sean Meyers)

A lépés szokatlan, de a Trumpot fenyegető veszély és Biden csökkenő utazási hajlandósága szükségessé és indokolttá teszi – magyarázta a lapnak az elnöki védelmi csapat egy korábbi tagja.

Emellett a kültéri kampányrendezvényekre Trump is megkapja majd azt a speciális golyóálló üveget, amelyet általában csak a regnáló elnök és alelnök számára biztosítanak, nem utolsósorban azért, mert a szállítása meglehetősen körülményes.

A július közepén a pennsylvaniai Butlerben elkövetett merénylet után a titkosszolgálat arra kérte Trump kampánycsapatát, hogy egy időre függesszék fel a szabadtéri eseményeket – értesült a The Washington Post amerikai napilap. A volt elnök azóta nem is tartott kültéri kampánygyűlést, csupán egy sajtótájékoztatót a New Jersey állambeli Bedminsterben.

Októberben azonban visszatér a merénylet helyszínére, Butlerbe – mondta el Trump az Elon Musk technológiai milliárdossal, az X közösségimédia-platform tulajdonosával folytatott beszélgetésben.

Borítókép: Donald Trump volt amerikai elnököt, a Republikánus Párt elnökjelöltjét a védelmét ellátó titkosszolgálat ügynökei veszik körbe a Pennsylvania állambeli Butlerben rendezett kampánygyűlésen 2024. július 13-án (Fotó: MTI/EPA/David Maxwell)