Orbán Viktorral való „barátkozása” miatt támadják a román kormányfőt

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusa érvelése szerint a román kormányfő Orbán Viktor „barátja”, mivel többször is tárgyalt vele, s nem dorgálta meg a tusnádfürdői beszéde miatt. Cozma azt is kijelentette, hogy a magyar miniszterelnök „közismerten” barátkozik Vlagyimir Putyinnal, így közvetett módon Marcel Ciolacu az orosz elnököt is partnerként fogadja el. A PNL képviselője elmondta: kíváncsi, miről tárgyalt az újdonsült román államfőjelölt Orbán Viktorral, milyen „Romániát érintő vállalásokat” ígért Magyarország kormányfőjének.

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke is reagált Marcel Ciolacu államfőjelöltségére.

Mint mondta: nem meglepő a miniszterelnök bejelentése. Úgy vélte, a szociáldemokrata pártelnök biztosan bejut a második fordulóba, ahol Elena Lasconi (az ellenzéki Mentsétek meg Romániát Szövetség vezetője) lehet az ellenfele.

„Lasconi lehet a meglepetés 2024-ben. Rendelkezik a szükséges emberi és belső erőforrásokkal ahhoz, hogy a második helyen végezzen. Jelenleg így látom a helyzetet, majd kiderül, hogy mi lesz” – mondta Kelemen Hunor az Agerpres hírügynökségnek. Közölte: az RMDSZ szeptember 6-án nevesíti az államfőjelöltjét.

Egy július végi felmérés szerint Marcel Ciolacu miniszterelnök 31 százalékos támogatottsággal vezeti a potenciális elnökjelöltek népszerűségi listáját. Nicolae Ciuca, a PNL elnöke a második 19 százalékkal, míg Mircea Geoana, a NATO jelenlegi főtitkárhelyettese, a PSD egykori vezetője és George Simion, az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség vezére 15 százalékon áll. Elena Lasconi 12 százalékos támogatottsággal vágna neki a megméretésnek.

Borítókép: Marcel Ciolacu román miniszterelnök (Fotó: AFP)