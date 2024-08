Tizennyolc magyar állampolgár hagyta el Libanont a Magyar Honvédség gépével

A Honvédelmi Minisztérium Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterre hivatkozó tájékoztatása szerint a repülőgépen egészségügyi katonák is tartózkodnak, hogy szükség esetén azonnal orvosi ellátást tudjanak nyújtani. A Budapestre érkező külföldiek között cseh állampolgárok és egy szlovák állampolgárságú várandós hölgy is van. Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta még, hogy Dél-Libanonban, az ENSZ-misszióban szolgáló magyar katonák továbbra is a helyszínen végzik feladataikat.