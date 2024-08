Több palesztin fegyverest megöltek

Az izraeli hadsereg most azt is bejelentette, hogy elfogta a körözés alatt álló Muhammad Kszaszaszt, az Iszlám Dzsihád katonai szárnyának, az al-Kudsz Brigádoknak az egyik túl-karmi vezetőjét. A palesztinok arról számoltak be, hogy civil ruhás izraeli fegyveres erők hatoltak be a túl-karmi menekülttábor külterületére, és ott ejtették foglyul Kszaszaszt.