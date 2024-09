Leghosszabb és legkeményebb útjára vállalkozott Ferenc pápa

Előrehaladott kora ellenére sem mondott le Ferenc pápa lelkipásztori missziójáról, hogy személyesen látogassa meg a világ perifériáján élő hívőket. A leghosszabb, legtávolabbi és legnagyobb kihívást jelentő utazás – írták az olasz lapok Róma püspökének 45. apostoli látogatásáról. A 87 éves egyházfő a szeptember 2–13. közötti időszakban Indonézia, Pápua Új-Guinea, Kelet-Timor és Szingapúr lakosait keresi fel.

Ferenc pápa utazása közben ezúttal is szót emelt az élet védelmében és a súlyos demográfiai krízis gyökereit boncolgatta. Dzsakartai beszédében a pápa számos téma közül a gyermekvállalásról is szólt. A katolikus egyházfő elismerően említette Indonéziát, amely kitűnő példa a világ számára a sokgyermekes családokkal.

A társadalmi egyenlőtlenségekre nem a születések korlátozása jelenti a megoldást, ellenkezőleg

– hívta fel a figyelmet. Hozzátette: a gyermekek jelentik minden ország legnagyobb kincsét. A szentatya felszólalásában párhuzamba állította Indonéziát azokkal az országokkal és társadalmakkal, ahol a gyermekvállalás helyett inkább kiskutyákat és kismacskákat tartanak. Nem ez volt az első alkalom, hogy Ferenc pápa megrótta a nyugati társadalmakat, melyek sok esetben háziállatokkal váltották fel az utódokat. Elítélően szólt ugyanakkor azokról a törvényekről, melyek „a halálra, azaz a születések számának csökkentésére” irányulnak. Róma püspöke beszédében azt is hangsúlyozta: hiányzik a hatékony és előrelátó elköteleződés a társadalmi igazságosság építése iránt.

Hiábavaló számtalan meggyőző programszerű nyilatkozat, hiszen az emberiség jelentős része a perifériára szorul, a méltó léthez szükséges eszközök nélkül, melyek a későbbiekben társadalmi egyensúlyvesztésekhez és konfliktusokhoz vezetnek. Ezt a helyzetet pedig számos ország a halál törvényével, a születések korlátozásával oldja meg

– mondta a katolikus egyházfő. „Gyermekek és fiatalok nélkül egy ország elveszti a jövő iránti vágyát” – hangoztatta már korábban is Ferenc pápa. A katolikus egyházfő ugyanis következetesen kiáll amellett, hogy világunk problémáját nem a megszülető gyerekek jelentik. Az önzés, a fogyasztás és az individualizmus teszi az embereket magányossá és boldogtalanná. Ferenc pápa korábban több alkalommal is elismerően szólt a magyar kormány élet - és családvédelemre irányuló törekvéseiről. A budapesti nemzetközi eucharisztikus kongresszusra látogatva méltatta a magyar családtámogatásokat, majd később budapesti apostoli látogatásakor is példaként említette a magyar modellt.

Borítókép: Ferenc pápa a repülőgép ablakában Pápua Új-Guinea Port Moresby városában, 12 napos maratoni ázsiai körútjának második állomásán, 2024. szeptember 6-án (Fotó: AFP/Andrew Kutan)