A legrosszabb még hátra van, de ezek a döbbenetes fotók mindent elárulnak arról, hogy pontosan mi történik most Ausztriában

Hétfőn is jelentős mennyiségű csapadékra számítanak Ausztriában, ami várhatóan tovább nehezíti az árvíz sújtotta területek helyzetét – jelentette az osztrák közmédia. Nem mintha nem lenne így is elég nagy a baj a szomszédos országban, az AFP képei egyértelműen megmutatják, hogy miért nyilvánították katasztrófa sújtotta térséggé Alsó-Ausztriát.

A Wienfluss folyó 2024. szeptember 15-én, miután kilépett a medréből Bécsben. Egy tűzoltó életét vesztette Ausztria északkeleti részén az áradásban, miután az országot Közép- és Kelet-Európa nagy részéhez hasonlóan heves esőzések sújtották. (Fotó: Alex Halada / AFP)

A főváros mellett, az onnan északnyugatra fekvő Penzingben több helyen is kilépett a medréből a Wien folyó, ami miatt több házból evakuálni kellett az ottlakókat. A part mentén utcákat és egy mélygarázst is elöntött a víz. Bécs három kerületében megszakadt az áramszolgáltatás, és részlegesen felfüggesztették két bécsi metróvonalon a közlekedést. Ugyanez a helyzet a Wien folyón a Kennedy hídnál. Bécs nyugati részében egy nap alatt vasárnap reggelre 50 centiméterről 2,26 méterre emelkedett a víz szintje.

A Duna-csatorna, miután kilépett a medréből Bécs belvárosában 2024. szeptember 15-én (Fotó: AFP/Alex Halada)

Bár vasárnap éjjel csökkent a vízszint, hétfőn délután – a csapadék mennyiségének függvényében – újabb tetőzésre számítanak. A Bécstől dél felé haladó A2-es autópálya hétfő kora reggel óta újra járható, azonban számos le- és felhajtó továbbra is megközelíthetetlen, és több egyéb út is le van zárva Alsó-Ausztriában. A tömegközlekedésben is problémákat okozott az időjárás: a Linz és Bécs közötti vasúti pálya nyugati szakaszán nem közlekednek a vonatok.

A megduzzadt Donaukanal (Duna-csatorna) az ausztriai Bécsben (Fotó: Tobias Steinmaurer / APA / AFP)

Bécsben hétfőn is komoly közlekedési fennakadásokat okozott az árvíz, bár a vízállás valamelyest csökkent. A metróvonalak többségén szakaszos lezárások vannak érvényben, és az osztrák állami vasút (ÖBB) szerelvényei nem közlekednek a fővárost délről és nyugatról elérő vonalakon.