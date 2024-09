A spanyol kormány Edmundo González eltávolításával segíthette Madurót

Spanyolországban kért politikai menedékjogot, és vasárnap meg is érkezett Madridba a venezuelai ellenzék vezetője. Edmundo González a feleségével együtt hagyta el Caracast, és érkezésük után arról számolt be, hogy távozását nyomás, kényszer és fenyegetések sora övezte. A politikus közölte, abban bízik, hogy hamarosan folytathatja a harcot a szabadságért és a demokráciáért Venezuelában.

A konzervatív Néppárt eközben azzal gyanúsította meg a szocialista (PSOE) kormányt, hogy egykori miniszterelnökük, José Luis Zapatero tárgyalhatott a venezuelai kormánnyal, és az ellenzéki vezető Spanyolországba juttatása valójában egy kedvezmény volt részükről Nicolás Madurónak. A Néppárt szerint a szocialisták úgymond levettek egy problémát a válláról.

Sánchez és Zapatero korrupt hivatala kíméljen meg az öndicsérettől. Edmundo González eltávolítása anélkül, hogy legitim elnökként ismernék el, nem szívesség a demokráciának, hanem inkább egy probléma eltávolítása a diktatúra útjából

– fogalmazott az X-en Estaban González Pons, az Európai Parlament alelnöke.

A kritikát azért címezték elsősorban Zapaterónak, mert a volt spanyol kormányfő már korábban is tevékenykedett közvetítőként a venezuelai kormány és az ellenzék között, ráadásul köztudottan közel áll a Maduro-rezsimhez.

A konzervatívok gyanúját csak erősíti, hogy sem Zapatero, sem Pedro Sánchez nem szólalt fel nyíltan Nicolas Maduro ellen azóta, hogy felvetődött a venezuelai választási csalás lehetősége.

„Milyen kicsinyes hozzáállás. A Maduro-féle terrorrezsimtől egyenlő távolságra lévő kormány most rohan, hogy a méltóság és a demokrácia védelmezőjeként állítsa be magát. Azzal kérkednek, hogy befogadják Edmundo Gonzálezt, de mindezt anélkül, hogy elismernék megválasztott elnöki státusát, és továbbra is egyetértenek Zapatero méltatlan hozzáállásával, aki nyíltan védelmezi a venezuelai diktatúrát. Egyszer megtudjuk, miért” – írta X-oldalán Miguel Tellado, a Néppárt kongresszusi szóvivője.

A szocialista Pilar Alegría hétfőn felelőtlennek nevezte a néppárti képviselők kijelentéseit, majd cáfolta, hogy bármilyen megállapodás született volna Spanyolország és Venezuela között. Elmondása szerint Edmundo González és felesége részéről egy személyes kérés érkezett a menedékjogról, amire a spanyol kormány pozitívan válaszolt. Kiemelte, hogy minden szükséges intézkedést megtettek azért, hogy González biztonságosan eljusson Madridba, de hangsúlyozta, hogy a kormány csak logisztikai szempontból vett részt a folyamatban, például spanyol katonai repülőgépet biztosítottak az utazáshoz.

A kormányszóvivő állítja, hogy a spanyol kormány az Európai Unió álláspontját képviseli a venezuelai választások eredményeinek elismerésével kapcsolatban, és várják, hogy a szükséges jegyzőkönyveket közzétegyék, mielőtt végleges következtetést vonnának le az eredményekkel kapcsolatban.

A júliusi venezuelai választások óriási nemzetközi visszhangot kaptak, mivel felvetődött a gyanú, hogy Nicolas Maduro csalással nyert. Állítólag több bizonyíték is van, hogy a valódi győztes Edmundo González. Az ellenzéki vezetőnek azért kellett elmenekülnie hazájából, mert elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Borítókép: Edmundo González (Fotó: AFP)