Akkora orosz támadás érte Kijevet, hogy Zelenszkij is reagált

Az ukrán légvédelem 76 iráni gyártású Sahíd csapásmérő drónból 72-t lelőtt az ország középső, déli és keleti részén fekvő tizenkét régió felett – közölte a légierő. Volodimir Zelenszkij a Telegram üzenetküldő alkalmazáson azt írta:

Több képességre van szükségünk a légipajzs, a légvédelem és a nagy hatótávolságú rakéták képességének megerősítéséhez, hogy továbbra is megvédjük az életet és a népünket.

A politikus még ebben a hónapban az Egyesült Államokba utazik – írta jelentésében a Reuters brit hírügynökség.

Azonnali beszámolók nem érkeztek áldozatokról, de a hatóságok az ország több részén épületekben keletkezett károkról tettek bejelentést. A kijevi városi hatóságok közölték, hogy szombaton kora reggel dróndarabok hullottak egy önkormányzati épületre a városközponttól északra fekvő Obolon kerületben, de a helyszínen nem keletkezett tűz.

A Kijevet körülvevő régió kormányzója szerint a törmelékek több magánházat és egy kereskedelmi ingatlant is megrongáltak, valamint betörték egy magas lakóépület ablakait. A déli Odessza régióban a törmelék több kereskedelmi épületet és magánházat is megrongált, és több tűzesetet is okozott. Ukrajna számos régiójában három-öt órán át szólt a légiriadó az éjszaka folyamán.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a francia médiának, köztük az AFP-nek adott interjúban beszél 2024. július 30-án (Fotó: AFP)