Budapestre látogat az ukrán külügyminiszter

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az New Yorkból, az ENSZ közgyűlésének 79. ülésszaka megkezdésének kapcsán az Indexnek nyilatkozva arról beszélt, úgy látja, hogy

az ENSZ még mindig az egyik olyan nemzetközi szervezet, ahol – ha csak évente is, de – a világ vezető politikusai találkozhatnak és kötetlenebb formában egyeztethetnek egymással.

Idén Orbán Viktor kormányfő utazott volna New Yorkba, azonban programját felülírta az árvíz. Az őt helyettesítő Szijjártó Péter több témában is felszólal majd, és részt vesz az uniós külügyminiszterek esedékes találkozóján, amelyet most az ENSZ székhelyén tartanak – hangzott el az Index műsorában.

Ukrán kollégájával ezúttal ugyanakkor nem találkozik külön a tárcavezető,

hiszen az ukrán diplomácia vezetője a jövő héten Budapestre érkezik. A várható témák között kiemelt helyen szerepel a kisebbségi törvény is

– erősítette meg a magyar külügyminiszter.

A kétoldalú találkozókról szólva a miniszter a kínai kollégájával és Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel tervezett megbeszélését emelte ki az Indexnek.

