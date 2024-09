Diana hercegné apósa lehetett volna, most kiderült, hogy öt nőt is megerőszakolhatott

Miután napvilágra került az ügy, a Harrods jelenlegi tulajdonosai döbbenetüket fejezték ki, és elnézést kértek a nőktől.

A korrupció és a visszaélések hálója ebben a társaságban hihetetlen és nagyon sötét volt

– mondja Bruce Drummond ügyvéd, aki több nő képviseletét is ellátja az ügyben. A portál beszámol arról is, hogy a cikkük első megjelenése óta a Harrods több korábbi alkalmazottja felvette a kapcsolatot a BBC-vel, mondván, hogy Mohammed Al Fayed velük is kegyetlenkedett. Az incidensek Londonban, Párizsban, St. Tropezben és Abu-Dzabiban történtek. Egy nő, aki azt állítja, az idősebb Al Fayed megerőszakolta őt a Park Lane-i lakásában, azt mondta:

Nyilvánvalóvá tettem, hogy nem akarom, hogy ez megtörténjen. Nem adtam beleegyezést. Csak azt akartam, hogy érjen véget az egész.

Egy másik nő még tinédzser volt, amikor Al Fayed megerőszakolta a mayfairi ingatlanában, úgy fogalmazott:

Mohamed Al Fayed egy szörnyeteg volt, egy szexuális ragadozó, akinek semmiféle erkölcsi iránytűje nem volt.

Hozzátette, hogy a Harrods összes alkalmazottja az ő játékszere volt. Van, aki azt állítja, az áruházban még a telefonokat is lehallgatták, így a bántalmazott nők féltek egymással beszélni. A biztonsági igazgató volt helyettese, Eamon Coyle beszélt arról, hogy a munkájához tartozott a rögzített hívások felvételének lehallgatása.