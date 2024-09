Erőteljes támadást indított Izrael a Hezbollah ellen

Folytatta a Hezbollah síita terrorszervezet állásainak bombázását Izrael – számolt be róla az izraeli hadsereg közlésére hivatkozva a The Times of Israel izraeli napilap. A zsidó állam vadászgépei Libanon déli és keleti részén hetvenöt célpontra mértek csapást, amelyek közt fegyverraktárak, töltött rakétavetők, a terrorcsoport által használt épületek is voltak – írja beszámolójában az Origo.

מטוסי קרב של חיל האוויר, בהכוונת אגף המודיעין ופיקוד הצפון, תקפו במהלך הלילה כ-75 מטרות טרור של חיזבאללה במרחב הבקעא ובדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, משגרים מוכנים לשיגור לעורף ישראל, מבנים צבאיים, מחבלים ותשתיות צבאיות של הארגון>> pic.twitter.com/Hj1VaI1eLy — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 26, 2024

A kelet-libanoni Bekaa-völgyben 12 halottról és 73 sebesültről, a dél-libanoni Nabatiehben 20 halottról és legalább 88 sérültről számoltak be a hatóságok az elmúlt közel egy év leghevesebb tűzpárbajában – írja az Al-Dzsazíra pánarab hírportál. A Hezbollah ballisztikus rakétát lőtt ki Tel-Aviv felé.

Az amerikai védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy nem nyújt hírszerzési támogatást Izraelnek a Hezbollah elleni libanoni hadműveleteihez. Az Egyesült Államok minél gyorsabban diplomáciai megoldás elérésére törekszik – hangsúlyozta Sabrina Singh, a Pentagon szóvivője.

Mint arról beszámoltunk, az Egyesült Államok és Franciaország közös közleményben szólította fel a feleket egy 21 napos, azonnali hatályú tűzszünetre.

Borítókép: Légitámadásban megsérült épület Libanonban (Fotó: AFP)