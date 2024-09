Ferenc pápa az olimpiai megnyitó miatt nem celebrál misét a Notre-Dame-ban?

A Bild értesülése szerint Ferenc pápa nem celebrál misét a Notre-Dame-ban, ami sok hívő szerint azzal magyarázható, hogy az egyházfő elfordult Franciaországtól. A pápa hétvégén rövid nyilatkozatot tett, amelyben közölte:

nem megyek Párizsba.

A lap szerint korábban a katolikus egyházfőt kérték fel, hogy december 8-án ő tartsa meg az első misét a felújított székesegyházban. Az egyházfő távolmaradásának híre találgatásokat indított el. Egyesek szerint a párizsi olimpia nyitóünnepsége lehet a háttérben, míg mások úgy vélik, a Pierre abbé nevéhez fűződő régi szexbotrány is állhat a döntés mögött, írta meg a Mandiner.

A Bild elemzése szerint „szomorú ez a francia katolikusok számára, de különösen Emmanuel Macronnak, aki biztos volt Ferenc pápa részvételében”. Az elmaradt látogatás után több teória is szárnyra kapott. Sokan a pápa egészségi állapotára hivatkoznak, ám azt is megjegyzik, hogy hivatali ideje alatt csak kétszer járt rövid időre Franciaországban, Strasbourgban és Marseille-ben, míg más országokba, például Indonéziába, Pápua Új-Guineába és Szingapúrba mostanában is ellátogatott, ami cáfolhatja ezt a feltételezést.

A Le Figaro találgatása szerint Ferenc pápát egész egyszerűen „hidegen hagyja” Franciaország.

Az olimpiai megnyitó „bűncselekmény” volt

A lap szerint az ország mély keresztény gyökerei sem váltanak ki nagy lelkesedést a pápából. A Vatikán azonban élesebben fogalmazott: elítélték a párizsi olimpiai megnyitó „bűncselekményét”, utalva arra a jelenetre, amelyben Az utolsó vacsorát „furcsa” és sokak szerint a keresztényeket sértő módon ábrázolták. A rendezők később elnézést kértek, és kifejtették, hogy az asztalnál Dionüszoszt, a bor és a mámor istenét ábrázolták, ami egy szimbolikus utalás volt Franciaországra és az olimpizmus pogány gyökereire.

A pápa viszont elítélte a megnyitó bizonyos jeleneteit, és kifejezte együttérzését azokkal, akiket „a sok keresztényt és más vallásokat ért sérelmek” felháborítottak.

Borítókép: Ferenc pápa áldását adja a hívekre (Fotó: AFP)