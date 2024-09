Már nem Olaszországban sütik a világ legjobb pizzáját, de van egy csavar a sikerben

Minden évben elkészül a legjobb pizzériák toplistája, a 50 Top Pizza Awards rangsora. Idén letaszították a trónról az olaszokat, az első helyet egy amerikai étterem vette át – szúrta ki a Turizmus.com. A Timeout.com cikkéből azért kiderült, hogy az idei aranyérmes, a New York-i Una Pizza Napoletana tulajdonosa olasz származású, egy bizonyos Anthony Mangieri. A tulajdonos titka, hogy nagyon egyszerű menüt kínál, egyszerű, de csúcsminőségű feltétekkel.

Az amerikai étterem már tavaly is második volt, idén azonban az élen végzett. Az azért a pizza őshazájának sincs miért szégyenkeznie, hiszen az 5o-ből 22 olasz étterem szerepel a 50 Top Pizza Awards rangsorában, vagyis az élboly csaknem felét olasz pizzériák teszik ki.

A világ 10 legjobb pizzériájának rangsora:

Una Pizza Napoletana (New York, USA)

Diego Vitagliano Pizzeria (Nápoly, Olaszország) és az I Masanielli di Francesco Martucci (Caserta, Olaszország)

The Pizza Bar on 38th (Tokió, Japán)

Confine (Milánó, Olaszország)

Napoli on the Road (London, Anglia)

Tony's Pizza Napoletana (San Francisco, USA)

I Tigli (San Bonifacio, Olaszország)

Sartoria Panatieri (Barcelona, Spanyolország)

50 Kalò (Nápoly, Olaszország)

Seu Pizza Illuminati (Róma, Olaszország)