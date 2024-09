Már turistaparadicsomokba viszik az illegális migránsokat Spanyolországban

Egyre nagyobb a feszültség Spanyolországban az illegális bevándorlók miatt. A szocialista (PSOE) kormány újabban már népszerű turistaparadicsomokba szállítja át a Kanári-szigetekre érkezett afrikaiakat, hogy tehermentesítse a régió befogadórendszerét. Idén már több mint huszonötezer migráns kötött ki náluk, ami 123 százalékkal haladja meg a tavalyi adatokat.

A Pedro Sánchez vezette baloldali kormánykoalíció először kedden 337 migránst szállíttatott át Madridba az Air Európától bérelt géppel. Vannak, akik a fővárosban maradnak, másokat Andalúziába, Kasztília-La Manchába, valamint Valenciába szállítanak át. De kiderült, hogy a szocialisták további kétszáz bevándorló áthelyezését hagyták jóvá a magyarok körében is népszerű Costa Brava egyik turistavárosába, Tossa de Marba. Ráadásul annak ellenére bólintottak rá erre, hogy ez az egyik olyan település, amely a legtöbb turistát fogadja még a most kezdődő utószezonban is. Az afrikaiakat ideiglenesen egy négycsillagos szállodában helyezik el, mely exkluzív szolgáltatásokkal, gyógyfürdővel és edzőteremmel rendelkezik.

El Gobierno alojará a 200 inmigrantes ilegales en un hotel de cuatro estrellas con spa y gimnasio situado en Tossa de Mar (Gerona)https://t.co/6ntRGMFRQW — LA GACETA (@gaceta_es) September 3, 2024

Tossa de Mar polgármestere, Martí Pujals aggodalmának adott hangot az érkező bevándorlók számával kapcsolatban és aránytalannak nevezte azt a mindössze 5800 fős településhez mérten. Pujals attól tart, hogy a csoport érkezése negatív hatással lesz a szállásfoglalásokra. Szerinte ha az áthelyezés novemberben vagy decemberben történne meg, az nem okozna akkora fennforgást.

🔴 Tossa de Mar rep 200 migrants de les Canàries



L'Ajuntament critica la decisió perquè creu que afectarà la temporada turística i considera desproporcionat el nombre de persones que arriben#ElsMatins3Cat



▶ https://t.co/UKUn28MNDX pic.twitter.com/Z7iWFwoNMm — Els matins TV3 (@elsmatins) September 2, 2024

A turisztikai hatások miatti aggodalma ellenére Pujals hozzátette, hogy tisztában van azzal, hogy a helyzet humanitárius probléma, amellyel egész Európának foglalkoznia kell. Ugyanakkor arányosságot és átláthatóságot követelt a migránsok különböző közösségek és települések közötti elosztásában. Szerinte ugyanis más környékbeli nyaralóvárosokhoz, például Blanes-hez és Lloret de Marhoz képest aránytalanul sok embert visznek hozzájuk. Végül felhívta a kormány figyelmét arra, hogy minden olyan hír, amely jelenleg nem a jó időhöz kapcsolódik, rontja az önkormányzat imázsát a turisztikai utószezonban. A jobboldali Vox közben azt követeli Tossa polgármesterétől, hogy befogadás helyett toloncoltassa ki az említett kétszáz illegális migránst. Alberto Tarradas, a párt gironai képviselője úgy fogalmazott:

Az egyik olyan tartomány vagyunk, amely a legtöbb bevándorlót fogadja be Spanyolországban. Már nem tudunk és nem is szabad több embert beengedni, mert nem vagyunk abban a helyzetben és nem is akarunk abban lenni.

⚠️ El Gobierno ha anunciado que hoy reubica a 200 inmigrantes ilegales en Tossa de Mar (Gerona).



❌ Nosotros lo tenemos claro: ni podemos ni queremos acoger más inmigrantes ilegales. pic.twitter.com/hGgTE3WxSS — VOX Cataluña (@VOX_Cataluna) September 2, 2024

Joan Garriga, a Vox katalán parlamenti szóvivője a helyzetet ahhoz hasonlította, mintha egy olyan város, mint Barcelona, ​​egyetlen nap alatt több mint ötvenezer illegális bevándorlót fogadna be, ami véleménye szerint nonszensz.

⚠️ Solo VOX ha estado en Tossa de Mar, junto a los vecinos de este pequeño pueblo de costa, asustados ante la llegada de 200 inmigrantes ilegales.



➡️ @JGarrigaDomenec: “Es como si Barcelona recibiera 50.000 inmigrantes. Es una barbaridad. En Cataluña no cabe ni un ilegal más” pic.twitter.com/sdG8KBfOna — VOX Cataluña (@VOX_Cataluna) September 3, 2024

A bevándorlásügyi minisztérium mindössze annyit közölt, hogy a migránsok ott-tartózkodása ideiglenes, de még nem tudni, hogy egy hónapnál tovább maradnak-e. A tárca megjegyezte azt is, hogy ezeknek az embereknek a többsége nem a mostani migrációs hullám idején érkezett Spanyolországba.

Borítókép: Temérdek illegális migráns érkezik Spanyolországba (Fotó: AFP)