Migránsok akartak megszökni a madridi reptérről

El akartak szökni az illegális migránsok a madridi reptérről. Azután próbáltak meg elmenekülni, hogy több ott töltött nap után közölték velük, vissza fogják küldeni őket származási országukba. A rendőrség három mauritánai férfival szemben intézkedett, akikkel még a szökési kísérlet előtt kisebb fizikai konfliktusba is kerültek, ami miatt erősítést kellett kérniük.

Inmigrantes ilegales provocan un motín en el aeropuerto de Barajas para evitar que tres fueran repatriadoshttps://t.co/19oHN6y59g — LA GACETA (@gaceta_es) September 2, 2024

A migránsok úgy próbálták elkerülni a kitoloncolást, hogy betörték a reptéri befogadószoba bezárt ajtaját, majd a folyosókon átrohanva keresték a kijáratot, de végül el tudták kapni őket.

A szökési kísérletük aztán csaknem száz, szintén a Barajas reptéren tartózkodó illegális bevándorló zavargásához vezetett, akik az anyagi károk mellett néhány rendőrnek kisebb sérüléseket is okoztak.

A madridi légikikötő megerősítette a hatósági jelenlétet, hogy elkerüljék az ehhez hasonló erőszakos eseményeket.

Eközben a Baleár-szigetekhez tartozó Menorca egyik településén, Maóban egy marokkói migráns ellen intézkedtek a spanyol rendőrök, aki szexuálisan zaklatott az utcán egy nőt, aki vallomásában azt mondta, hogy a férfi megfélemlítő mondatokat mondott neki, valamint hátulról próbálta megragadni abból a célból, hogy az intim testrészeit megfogja.

La Policía detiene en Menorca a un marroquí por agredir sexualmente a una mujer por la callehttps://t.co/26HcxgSqYS — LA GACETA (@gaceta_es) August 31, 2024

A rendőrség több tanúvallomást is felvett a történtek kapcsán, majd a helyszín közelében lévő biztonsági kamerák által rögzített felvételeket is ellenőrizte. Végül sikerült azonosítani az agresszort, akit szexuális zaklatás gyanújával őrizetbe is vettek.

Borítókép: Utasok a Barajas reptéren (Fotó: AFP)