Nem csak Ukrajnáért, Tajvanért is harcolt volna Trump merénylője

A Tajvani Idegenlégió (Taiwan Foreign Legion) címet viselő honlapon Nemzetközi Önkéntes Központ koordinátoraként szerepel Ryan Routh, akit a Donald Trump volt amerikai elnök, a Republikánus Párt elnökjelöltje elleni vasárnapi merényletkísérlet miatt vettek őrizetbe – számol be róla a CNN amerikai hírtelevízió.

Az már más kérdés, hogy a honlapon a csoport támogatójaként szereplő, és a CNN által megkeresett személyek közül többen még csak nem is hallottak Routh-ról.

Az észak-karolinai származású, de néhány évvel ezelőtt Hawaii-ra települt férfi tavaly az X-en tett közzé egy posztot, amelyben azt írta, hogy több ezer NATO által kiképzett afgán katonát tudna küldeni, akik segítenének Tajvan védelmében – írja a The Wall Street Journal amerikai napilap. Hasonló „felajánlást” tett a Haitin szolgáló nemzetközi rendőrség részére is, azonban nem lehet tudni, hogy bármelyik tervét valóra váltotta volna.

Mint arról beszámoltunk, nem csupán Tajvanra és Haitire, de Ukrajnába is afgán katonákat akart küldeni a korábban tetőfedő vállalkozóként dolgozó, 58 éves Routh, aki nem sokkal az orosz invázió után el is utazott a háborúban álló kelet-európai országba. Akár meghalni is kész lenne Ukrajnáért – fogalmazott akkoriban közösségi média posztjaiban a férfi.

